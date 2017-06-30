Пятница, 30 Июня 2017 14:23

АрмИнфо.Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана и Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Об этом сообщает <РИА Новости> со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Сообщается, что министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно- карабахского конфликта также примут участие во встрече.

Ранее, глава МИД Армении Эдвард Налбандян 30 июня в беседе с журналистами парламенте не исключил встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым в июле текущего года.

В свою очередь глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Азербайджан дал согласие и выразил готовность на проведение встречи министров иностранных дел по предложению сопредседателей.