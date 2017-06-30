Пятница, 30 Июня 2017 14:21

АрмИнфо. В вопросе открытия армяно-турецкой границы необходимо быть оптимистами. Об этом сегодня в армянском парламенте заявил министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян.

Он подчеркнул, что не разделяет мнения о том, что в этом вопросе не стоит проводить переговоры с Турцией. <Переговоры надо проводить со всеми. Только путем диалога возможно решение проблем>,- заметил он.

Налбандян также заверил, что в вопросе армяно-турецких отношений армянская дипломатия достигает определенных целей. <Многие говорят, что надо оказывать давление на Турцию с тем, чтобы она открыла границу с Арменией. Но пусть те, кто говорит об этом, сами попытаются оказать давление на Турцию, посмотрим, получится ли это у них. А мы поступаем по- другому - мы делаем так, чтобы в этом вопросе международное сообщество присоединилось бы к нам>,- отметил Налбандян.

Отметим, что армяно-турецкая граница закрыта с 1993-ого года. Турция обуславливает закрытие границы нерешенностью карабахского конфликта.