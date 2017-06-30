Пятница, 30 Июня 2017 14:21

АрмИнфо. Палата Адвокатов Армении подготовила профессиональное мнение <о нарушениях международного права, допущенных Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте>.

Как сообщил председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян 30 июня на пресс- конференции в Ереване, в подготовленном

профессиональном мнении изложены фактические доказательства армянофобской политики Азербайджана, насилие руководства этой страны к лицам, имеющим армянские корни, а также отношение международных структур к азербайджанским преступлениям на национальной почве. По его словам, подготовленный документ преследует цель поменять восприятие международного сообщества по данному вопросу. <Уже на следующей неделе будет подготовлен английский вариант профессионального мнения, который будет представлен во все возможные международные структуры. Также планируем представить его в правительство страны для распространения их по своим каналам>, - сказал Зограбян.

Он отметил, что в мнении детально представлены преступления, осуществленные азербайджанской стороной в ходе прошлогодней апрельской войны в отношении гражданского населения и военных, представлены фактические доказательства глумлений над телами стариков и солдат. Адвокат также сообщил, что по некоторым эпизодам уже занимается Европейский суд по правам человека.

Отметим, что профессиональное мнение состоит из 5 глав, в частности, представлена краткая историческая справка, правовое требование арцахского народа, антиармянская политика, проводимая Азербайджаном, события, произошедшие со 2 по 5 апреля 2016 года (<четырехдневная апрельская война> - ред.) и грубейшие нарушения международного права во время апрельской войны. -