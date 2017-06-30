Пятница, 30 Июня 2017 14:16

АрмИнфо.В рамках процесса по урегулированию карабахского конфликта постоянно ведется работа по возвращению Арцаха за стол переговоров. Об этом в армянском парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Он подчеркнул, что во всех рабочих документах, находящихся на столе переговоров говорится о том, что Нагорный Карабах должен участвовать в процессе разработки мирного договора по урегулированию конфликта.

Он также подчеркнул, что армянская сторона ведет постоянную работу с минскими посредниками, именно поэтому их заявления о необходимости безоговорочного соблюдения режима перемирия бывают созвучны с позицией Еревана и Степанакерта.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан продолжает игнорировать все заявления посредников и достигнутые договоренности, но это вредит самому Баку, поскольку он оказывается в международной изоляции.