Пятница, 30 Июня 2017 14:16

АрмИнфо. Регулярное нарушение режима прекращения огня в прошлом году, а также еще больший рост насилия на линии соприкосновения войск показывают, насколько важным является, чтобы стороны отвели тяжелую технику, продемонстрировали сдержанность, строго соблюдали режим прекращения огня и снизили напряженность. Об этом в интервью АПА заявил специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, коснувшись карабахского урегулирования.

<Это единственный путь к урегулированию мирным путем. Этот конфликт не имеет военного решения. НАТО не принимает непосредственного участия в переговорах по урегулированию конфликта. Эти переговоры ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы призываем обе стороны участвовать в субстантивных переговорах и работать в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем>, - сказал Аппатурай.