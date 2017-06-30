Пятница, 30 Июня 2017 12:47

АрмИнфо. Тридцать шесть конгрессменов США обратились с призывом к госсекретарю Рексу Тиллеросону с требоавнием не продавать оружие Турции с учетом последнего инцидента с нападением охранников президента этой страны Реджепа Таипа Эрдогана на мирных демонстрантов в Вашингтоне.

Согласно заявлению, продажа США оружия Турции будет означать прямое поощрение действиям сотрудников службы безопасности Эрдогана, которые самым грубым образом нарушили американские нормы демократии. <США не могут допустить этого. Мы должны показать Эрдогану и его телохранителям, кто они такие в реальности>,- говорится в заявлении. Отметим, что во время последнего визита Эрдогана в США сотрудники его охраны жестоко разогнали мирную акцию протеста напротив посольства Турции в Вашингтоне. Этот инцидент осудили Конгресс и Госдеп США. Тем не менее, отвечая на вопросов конгрессменов о том, будет ли Вашингтон продавать оружие Турции после этого инцидента, Тиллерсон ответил: <Мы в настоящее время рассматриваем этот вопрос>.