Пятница, 30 Июня 2017 12:17

АрмИнфо. Облигационный рынок Армении достаточно хорошо организован, а сформированная регуляторами среда содействует привлечению инвесторов. Такое мнение 29 июня в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил главный казначей Черноморского Банка Торговли и Развития (BSTDB) Кристофер Бест в ходе пресс- конференции, приуроченной размещению первого драмового выпуска облигаций BSTDB, андеррайтерами и майкет-мейкерами которого выступили АРАРАТБАНК и ИК "Future Capital Market".

Он отметил, что ввиду успешного опыта в рамках данной инициативы BSTDB не исключает и второй эмиссии драмовых облигаций на армянском рынке. В этой связи Бест подчеркнул, что выбор на АРАРАТБАНКе пал не случайно: "Предварительно мы провели встречи с рядом других армянских банков, и выбрали тот, который нам более приемлем с точки зрения тарифов и предлагаемых услуг. И должен отметить, что я рад сотрудничеству именно с АРАРАТБАНК-ом, поскольку он действительно проявил себя в качестве ценного партнера". В этой связи он не исключил вероятность, что в рамках последующих эмиссий в качестве андеррайтера снова будет выбран АРАРАТБАНК.

Однако, как заметил К. Бест, BSTDB открыт для сотрудничества и с другими функционирующими в Армении банками. В этом контексте он напомнил, что Черноморский Банк в рамках кредитных программ сотрудничает с 6-7 армянскими банками, в числе которых Ардшинбанк, Америабанк, ACBA-Credit Agricole Bank.

В ходе пресс-конференции исполнительный директор АРАРАТБАНКа Ашот Осипян отметил, что по желанию эмитента, вырученные от размещения облигаций средства будут направлены на развитие ипотечного рынка Армении, а это в свою очередь посодействует активизации сферы строительства. Он сообщил, что размещение драмовых облигаций BSTDB на фондовой бирже было публичным, а число участников достигло 16-ти.

Напомним, что 27 июня BSTDB вошел на облигационный рынок Армении с драмовым траншем именных купонных облигаций в объеме 2 млрд драмов, что является вторым по максимальному объему драмовым траншем после прошлогодней эмиссии бондов государственной Национальной ипотечной компании (2.127 млрд драмов). При размещении драмовых облигаций BSTDB спрос превысил предложение, составив 2,691,574,896.50 драмов. Выпуск был размещен полностью, в результате чего удалось привлечь 2,005,573,856.5 драмов. Цена отсечения составила 10,000.13 драмов, доходность по цене отсечения - 8,4545%, а средневзвешенная доходность

- 8,3481%. Данный выпуск (ISIN - AMBSTBB21ER4) содержит 200 тыс. облигаций, номинальной стоимостью 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 8,455%, со сроком обращения - 3 года. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие. BSTDB - международная финансовая организация, основанная 11-ю странами черноморского региона. BSTDB стимулирует экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя на осуществление проектов государственного и частного секторов стран-участниц кредиты, кредитные линии, гарантии, а также осуществляя инвестиции в капитал и торговое финансирование. В Армении BSTDB через банки оказывает финансовое содействие развитию МСБ.

Отметим, что сегодня на бирже Nasdaq OMX Armenia сегодня обращается 12 выпусков драмовых облигаций 9-ти эмитентов, причем эмитентами 5-ти драмовых выпусков выступают банки.