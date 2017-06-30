Пятница, 30 Июня 2017 12:08

АрмИнфо. Полиция Армении выступила с заявлением по факту применения насилия в отношении членов группы <Сасна црер>, захвативших в июле прошлого года здание Полка патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни.

<Согласно, муссируемым в ряде СМИ информации , 26 июня текущего года сотрудники полиции в здании суда административных округов Аван и Нор-Норк применили насилие в отношении отдельных членов группы <Сасна црер>. Согласно распространенной информации, нескольким из них якобы причинены телесные повреждения. Официально заявляем: распространенная информация - вымысел. В реальности, некоторые члены группы были выведены из зала суда в связи с отказом подчиняться законным требованиям сотрудников полиции и из-за нарушения общественного порядка. После того, как члены группы были выведены из зала суда, они проявили активную нетерпимость к сотрудникам полиции, нанеся последним оскорбления личного характера>, - говорится в заявлении полиции, поступившем в АрмИнфо.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что для <пресечения попыток неповиновения>, сотрудниками полиции была применена соразмерная физическая сила. <Реагируя на примененную силу, некоторые из заключенных выразили свое недовольство посредством пинания двери камеры. В результате данных действий или же во время примененной полицейскими силы они могли получить царапины. Правомерность действий полицейских была подтверждена во время проведенной предварительной проверки. Распространение дезинформации преследует цель - искусственно обострить обстановку во время судебных заседаний, спровоцировать насилие в отношении полицейских и судебных приставов, и препятствовать торжеству справедливости. Эта реальность полностью укладывается в логику бесперспективного стиля поведения членов группы <Сасна црер>. Полиция Армении надлежащим образом оценивает всю серьезность процесса, и в состоянии пресечь попытки обострения ситуации любого характера, не поддаваясь на провокации. Право граждан и общественная безопасность будут обеспечены в полной мере при применении соответствующих радикальных и соразмерных действий. Призываем, в ходе всего судебного процесса во благо справедливости, проявить бдительность, реальность представлять сдержано и сбалансировано, не поддаваясь излишним эмоциям>, - говорится в сообщении полиции РА.

Ранее, адвокат Араика Хандояна (член группы <сасна црер> -Ред.) Араик Папикян заявил, что его подзащитного избили стразу 15

полицейских. "Хандоян самым жестоким образом подвергся насилию. Его в здании суда жестоко избили примерно 15 человек, при этом, так как камера была небольшой, они встали в очередь, по очереди избивали его. Причиной являлось то, что избитого Арега Кюрегяна полицейские, волоча, притащили в камеру, а Хандоян попытался заступиться за него. После чего он был избит 15 гражданами в полицейской униформе. Я уверен, что он получил как минимум сотрясение мозга, так как его состояние было очень тяжелым", - отметил адвокат. По словам правозащитника, Хандоян получил много ударов в области головы, почек, ног. "Между прочим, его били довольно длительное время ", - заявил адвокат. Кроме Хандояна также были избиты и другие члены <Сасна црер> - Смбат Барсегян, Гагик Егиазарян и Арег Кюрегян. Избиение, по словам правозащитника, сопровождалось руганью.