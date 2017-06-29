Четверг, 29 Июня 2017 17:06

АрмИнфо. <Гражданский общественный институт> призвал все полномочные международные структуры предпринять незамедлительные меры по обеспечению безопасности плененного гражданина Армении Завена Карапетяна.

<Призываем уполномоченные международные структуры, в частности Международный Комитет Красного Креста, ООН, Совет Европы - предпринять незамедлительные меры по обеспечению безопасности попавшего 21 июня текущего года в азербайджанский плен гражданина Армении Завена Карапетяна. Вместе с тем, призываем МИД Армении поднять вопрос безопасности гражданина РА во всех международных структурах. Призываем также власти Армении предпринять необходимые меры по надлежащему управлению пограничным режимом, тем самым сократив риски попадания граждан РА на азербайджанскую строну>, -говорится в сообщении организации.

Вместе с тем, <Гражданский общественный институт> также обратился с призывом к властям Азербайджана быть приверженными к взятым международным обязательствам по защите прав человека, в том числе и Женевской конвенции, предпринять все необходимые меры по обеспечению физической безопасности Карапетяна до его возвращения на родину.

Отметим, что утром 21 июня МО Азербайджана распространило информацию о том, что вечером 20 июня на границе Армении и Азербайджана якобы был пленен военнослужащий ВС Армении. Меж тем в армянском оборонном ведомстве опровергли данную информацию. Позже азербайджанское оборонное ведомство распространило видеозапись допроса мужчины в гражданской одежде, на которую надет бронежилет турецкого образца. На записи мужчина, явно не в себе, на ломаном армянском дает показания, причем из-за плохой записи слышны не все слова. В числе прочего мужчина заявляет, что он из села Довех Ноемберянского района. Однако, в этом селе никогда не проживал человек с таким именем и фамилией. Напротив, такой человек проживал в Ванадзоре. Позже стало известно, что такой человек зарегистрирован в доме по шоссе Маймеха в Ванадзоре, где располагается Дом престарелых. Согласно сообщению полиции РА, Карапетян никогда не служил в армии и имел умственные отклонения. Меж тем, в Международном Комитете Красного Креста сообщили, что ведется конфиденциальный диалог с двумя сторонами по вопросу получения доступа к задержанному лицу.