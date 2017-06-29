Четверг, 29 Июня 2017 17:05

АрмИнфо. Индекс ультрафиолетовых лучей 30 июня прогнозируется на уровне7 UV, в данном случае советуется с 11:00 до 15:00 избегать прямых лучей солнца.

30 июня в отдельных северных областях в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза. С 1 по 4 июля ожидается ясная погода без осадков.

Юго-западный ветер составит 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 30 июня снизится 2-3 градуса, а затем поднимется настолько же.

В городе Ереван 30 июня в вечерние часы в отдельных частях города возможен кратковременный дождь, затем гроза.