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 Четверг, 29 Июня 2017 17:05

Ани Мшецян

МЧС советует 30 июня избегать прямых ультрафиолетовых лучей

МЧС советует 30 июня избегать прямых ультрафиолетовых лучей

АрмИнфо. Индекс ультрафиолетовых лучей 30 июня прогнозируется  на уровне7 UV, в данном случае советуется с 11:00 до 15:00 избегать прямых лучей солнца.

30 июня в отдельных северных областях в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза. С 1 по 4 июля ожидается ясная погода без осадков.

Юго-западный ветер составит 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 30 июня снизится 2-3 градуса, а затем поднимется настолько же.

В городе Ереван 30 июня в вечерние часы в отдельных частях города возможен кратковременный дождь, затем гроза.

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