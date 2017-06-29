Четверг, 29 Июня 2017 16:24

АрмИнфо.Полномочные госструктуры не реагируют на заявление адвокатов членов группы "Сасна Црер" о жестоком избиении их подзащитных со стороны сотрудников полиции и кидают ответственность друг на друга.

Так, на просьбу корреспондента АрмИнфо отреагировать на обвинения адвокатов пресс- секретарь полиции Эдгар Джаноян, в частности, сообщил, что <полиция не получала каких-либо сообщений, жалоб или обращений>. А посему для разъяснений он порекомендовал обратиться в Генпрокуратуру или следственный комитет.

Меж тем, согласно законодательству Армении, правоохранительные органы обязаны принимать публикации СМИ в качестве сообщения о преступлении и реагировать на них в соответствии с ситуацией. Следуя совету Джанояна, АрмИнфо за комментарием обратился к пресс-секретарю Следственного комитета Соне Трузян, которая в свою очередь посоветовала обратиться за этим вопросом в Полицию, поскольку обвинения адвокатов были адресованы правоохранителям. В генпрокуратуре же сообщили, что пока информации для СМИ нет.

ОтметимЮ что сегодня на пресс-конференции адвокат Араика Хандояна Араик Папикян заявил, что его подзащитного избили стразу 15 полицейских. "Хандоян самым жестоким образом подвергся насилию. Его в здании суда жестоко избили примерно 15 человек, при этом, так как камера была небольшой, они встали в очередь, по очереди избивали его. Причиной являлось то, что избитого Арега Кюрегяна полицейские, волоча, притащили в камеру, а Хандоян попытался заступиться за него. После чего он был избит 15 гражданами в полицейской униформе. Я уверен, что он получил как минимум сотрясение мозга, так как его состояние было очень тяжелым", - отметил адвокат.

По словам правозащитника, Хандоян получил много ударов в области головы, почек, ног. "Между прочим, его били довольно длительное время ", - заявил адвокат.

Кроме Хандояна также были избиты и другие члены <Сасна црер> - Смбат Барсегян, Гагик Егиазарян и Арег Кюрегян. Избиение, по словам

правозащитника, сопровождалось руганью. Вчера Хандояна дважды навещал врач. "Если, конечно, можно считать его врачом. Он измерил Хандояну давление - один раз оно было повышенным, в другой раз пониженным. Раны на его ногах очень глубокие, но врач не предоставил какую-нибудь мазь, ничего. Нет никакого сомнения, что сейчас он нуждается в профессиональной медицинской помощи"- заявил адвокат, сообщая, что он обратился к начальнику УИУ "Нубарашен" с просьбой, чтобы Хандояну оказали профессиональную медицинскую помощь.