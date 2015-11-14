- <Гражданский общественный институт> призвал международные структуры предпринять меры по обеспечению безопасности плененного гражданина Армении
- МЧС советует 30 июня избегать прямых ультрафиолетовых лучей
- Полномочные госструктуры спихивают ответственность за избиение членов группы <Сасна црер> друг на друга
- Израильский десант: интерес к Армении или «мышиная возня» вокруг Ирана
- В Армении разгружают суды в целях доступного правосудия
- Кочарян: В вопросах безопасности Армения в первую очередь должна надеяться на собственные силы
- Ежегодная Армянская PR-премия пройдет в Армении при поддержке Beeline
- Серж Саргсян высказался о своем возможном премьерстве
- Президент Армении дает полный карт-бланш правительству
- Доклад ЦСР: России нужно оставаться между Арменией и Азербайджаном лишь посредником
- Шармазанов: Турция и Азербайджан являются основными носителями угрозы региональной безопасности
- На армяно-турецкой границе произошло землетрясение
- Шаварш Кочарян убежден: Вовлечение гражданского сектора в комиссии ЦИК может повысить коррупционные риски
- Шармазанов: Альтернативы независимости Арцаха нет
- Офис Омбудсмена Армении отреагировал на сообщения о применении насилия в отношении арестованных членов группы <Сасна црер>
- Вазген Сафарян: Альтернативой Верхнему Ларсу может стать автомобильная дорога через Южную Осетию
- Армянские парламентарии подняли в ПАСЕ вопросы карабахского урегулирования, сирийских беженцев и коррупционного скандала в Ассамблее
- Адвокат: Членов <Сасна црер> подвергают пыткам
- Жирайр Сефилян обратился с призывом к СМИ
- Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление Вигена Саркисяна
- Замминистра ИД Чехии приветствовал принятие парламентом страны резолюции о признании геноцида армян в Османской Турции
- Глава Палаты адвокатов Армении обратился с письмом к начальнику полиции в связи с применением правоохранителями насилия в отношении адвокатов
- Beeline - спонсор международного фестиваля авторской песни <Парус надежды-2017>
- "Еркир Цирани": Все, за что берется правящая партия Армении, приводит к опустошению страны
- IDeA оказывает содействие восстановлению мечети в Шуши
- Прогноз: Москва подготавливает геополитическое отступление на новые "оборонительные" рубежи с целью спасения всего, что еще можно спасти
- Виген Саркисян: Армения сегодня не рассматривает вопрос отправки военных в Сирию
- Генпрокурор Армении обещает яростную борьбу с коррупцией и коррупционерами
- Аналитик: Ситуация на линии соприкосновения - зеркальный итог ситуации годами формируемой вокруг переговоров по Карабаху
- Генпрокурор Армении: Дело в отношении членов группы <Сасна црер> не является политическим
- Глава общественной организации "Интеграция и развитие" выступил с тремя предложениями по повышению международной привлекательности Армении
- Скандал с фальшивыми дипломами армянских вузов продолжается - по фактам с заявлением выступила СНБ, в отношении некоторых ректоров возбуждены дела
- Виген Саркисян убежден, что предпосылок для широкомасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта сегодня нет
- Али Лариджани: Участие Израиля в карабахском конфликте приведет к негативным последствиям
- Global Firepower: Армения занимает 95-е место среди 131 страны мира по военной мощи
- Виген Саркисян: Приобретение вооружения у того или иного государства никогда не было самоцелью для Армении
- Аграмунд исключен из фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы
- Виген Саркисян: За последние 10 дней противник потерял 8 военнослужащих
- Виген Саркисян: Армения отрицательно относится к любым поставкам вооружения Азербайджану
- В парламенте Арцаха приняли известного израильского политолога Авигдора Эскина
- Президент России внес на ратификацию в Госдуму Соглашение о создании Объединенной группировки войск России и Армении
- Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном
- Армен Ашотян послу Великобритании: Арцах не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой
- ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
- Серж Саргсян созвал заседание Совета Безопасности
- В Ереване будут построены новые эстакады и тоннели
- Нарек Саркисян: Реализация проекта <Старый Ереван> начнется с осени текущего года и продлиться 3,5 года
- Экологи решительно против решения правительства Армении об увеличении объемов забора воды из озера Севан
- Судья наложила санкции на адвоката Жирайра Сефиляна - Тиграна Егоряна
- Российский эксперт: На месте президента Армении я бы тоже поднял перед Россией вопрос применения Азербайджаном российского оружия против мирных жителей
- Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам ареста
- Гендиректор Ростелеком Армения на форуме AIESEC представил секреты успешного управления компанией
- Open-air фестивали в Цахкадзоре - в топ-5 летних музыкальных событий СНГ
- Прогноз: Новая армяно-российская прокси-война руками Азербайджана станет началом ухода России из Армении
- Российский историк: Политизация ислама в Азербайджане привести к положительным результатам неспособна
- Армянская делегация в ПАСЕ вновь подняла вопрос недопустимости руководства структурой чиновником, замешанным в коррупционном скандале
- Глава Комитета госдоходов Армении исключает наличие монополий в стране
- Баблоян: Армения исходит из того, что членство в одном интеграционном сообществе не ограничивает возможности сотрудничества с другими интеграционными союзами
- Спикер армянского парламента призвал азербайджанского коллегу содействовать решению карабахской проблемы мирным путем
- Таможенная граница на замке: КГД Армении бдит за импортируемой продукцией
- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Игорь Назарук: Когда ЕАЭС заработает на полную мощь, тогда вопросы экспорта и межкооперационных связей получат новый существенный импульс в развитии
- Масис Маилян: Участие в процессе урегулирования позволит Арцаху взять долю ответственности за поддержание региональной стабильности
- Айк Демоян : Вкупе с Диаспорой, Армения вполне способна стать фактором международной политики
- Сергей Маркедонов: Пока Турция в НАТО, ЕС нуждается в энергоресурсах Азербайджана, а США не дружат с Ираном, Россия для Армении безальтернативна
- Александр Крылов: Грузия утратила роль «маяка демократии», центр региональной политики переместился в Армению
- Александр Цинкер : Администрация Трампа дает понять о предстоящем возрождении проекта “Большого Ближнего Востока”
- Эксперт: Армения обязана сохранить свое место в ядерной энергетике, не отставая от трендов мирового развития
- Виталий Наумкин: По принципу “и нашим, и вашим” Москва в отношениях с Баку и Ереваном не работает
- Владимир Евсеев: Вернуть Баку в адекватное состояние способна лишь угроза контрнаступления
- Томас Грэм: Карабахский конфликт будет тлеть и полыхать еще очень долго
- Взгляд из Берлина: Решение карабахского конфликта за будущими поколениями
- Гендиректор: наличие ядерной энергетики позволяет обеспечивать необходимые базисные мощности по доступным тарифам
- Российский генерал: Поставки вооружений Армении и Азербайджану – часть продуманной кавказской политики России
- Новая война за Карабах завершится уничтожением Армении и Азербайджана
- Замглавы МИД РФ: Приветствуя инициативы Ирана, мы ожидаем принятия в расчет и нашей линии
- Тимур Уразаев: Мы должны думать о прагматизме, чтобы государственные механизмы работали в интересах граждан и общества
- Гагик Арутюнян: Максимальное обострение ситуации на Ближнем Востоке с вовлечением России - очевидная задача стратегии США
- Ардшинбанк готовится к «МИР»-у
- Вагаршак Арутюнян: Дональд Трамп меняет тактику, но не стратегию
- Арман Меликян: “Боевая ничья” в отношениях с США для России не достижима в принципе
- Геворк Горгисян: 122 тысяч армянских граждан, избирающих не за взятки, а за идеи, сломали миф о том, что “люди ничего не решают”
- Константин Затулин: Карабах никогда не вернется в Азербайджан
- Арам Геворкян: Эксперт: Продление сроков эксплуатации реактора - эффективный способ повышения энергетической безопасности
- 2 апреля - наедине с совестью
- Рачья Арзуманян: С началом боевых действий в XXI веке «арцахскими армянами» станет все армянство
- Арман Навасардян: Более крепкие отношения Москвы и Анкары повысят безопасность Армении
- Армен Мартиросян: Доллар – единственное обстоятельство способное помешать оппозиции объединиться 3 апреля в коалицию против РПА
- Эдуард Шармазанов: Второй тур парламентских выборов практически исключается
- Анаит Балабекян: Армянская АЭС имеет ключевое значение для эффективного развития экономики
- Александр Искандарян: Ни одна из участвующих в выборах сил менять 2 апреля в Армении власть не намерена
- Айк Демоян : Вкупе с Диаспорой, Армения вполне способна стать фактором международной политики
- Граждане Армении смогут по облегченным условиям ездить на сезонные работы в Польшу
- Полномочные структуры Армении не реагируют на скандал в Израиле, cвязанный с дипломами армянских медицинских вузов
- Сергей Маркедонов: Пока Турция в НАТО, ЕС нуждается в энергоресурсах Азербайджана, а США не дружат с Ираном, Россия для Армении безальтернативна
- Армен Ашотян ответил на критику экспертов, включенных в созданный им же <Аналитический совет>
- Представитель Альянса: Страны НАТО выработали единую позицию относительно дестабилизирующей роли России
- Эксперт: США посредством референс-лабораторий разрабатывают в Армении биологическое оружие
- Ереван: Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана
- Титул "Мисс СНГ" получила участница из Армении Шушан Ерицян
- Эксперт: Теракты в Тегеране - попытка ответа США, Израиля, Турции и Саудовской Аравии на господство Ирана в курдском вопросе
- В Армении будет создана комиссия по предупреждению коррупции
- Свитальски: Евросоюз солидарен с последним заявлением Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию
- Владимир Евсеев: Вернуть Баку в адекватное состояние способна лишь угроза контрнаступления
- Прогноз: Повторение апреля прошлого года в Карабахе неизбежно
- Заруи Постанджян создает Национальное движение сопротивления
- Новая война за Карабах завершится уничтожением Армении и Азербайджана
- В Ереване родилась пятерня
- Замглавы МИД РФ: Приветствуя инициативы Ирана, мы ожидаем принятия в расчет и нашей линии
- В Ереване стартует международный театральный фестиваль "Арммоно"
- Колорадо: 46-й штат США официально признал Геноцид армян
- В Ереване состоялась премьера фильма <Обещание>
- Заруи Постанджян считает возможным восстановление Армянской государственности на исторических землях без военных действий
- Правительство Армении узрело трагическое положение дел в связи с уборкой мусора
- Серж Саргсян: Лишь человек, имеющий собственный угол, способен нести ответственность за судьбу Родины
- Гагик Арутюнян: Максимальное обострение ситуации на Ближнем Востоке с вовлечением России - очевидная задача стратегии США
- Соловьев Алиеву: При нынешнем руководстве России военное урегулирование карабахского конфликта невозможно
- Вагаршак Арутюнян: Дональд Трамп меняет тактику, но не стратегию
- Арман Меликян: “Боевая ничья” в отношениях с США для России не достижима в принципе
- Геворк Горгисян: 122 тысяч армянских граждан, избирающих не за взятки, а за идеи, сломали миф о том, что “люди ничего не решают”
- Левон Тер-Петросян: Ожидать другого результата выборов было бы политической неграмотностью