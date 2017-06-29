Четверг, 29 Июня 2017 15:54

АрмИнфо.По новому продукту Конверс Банка - непополняемый депозит "Летний" - объявлена акция. Как пояснили АрмИнфо в пресс- службе Банка, до 1 сентября с.г. в рамках акции предлагается открыть годичный драмовый депозит "Летний" на сумму от 100 тыс. до 50 млн драмов. Номинальная процентная ставка установлена в 10% годовых, а в случае вложения средств на депозит через систему Интернет-банкинг - 10,5%. Проценты по вкладу выплачиваются единовременно в момент открытия депозитного счета.

Согласно источнику, клиентам-владельцам депозита "Летний" также представиться возможность получить кредитную карту ArCa Classic с невозобновляемой ссудой, в 3 раза превышающей размер открытого депозита но не больше 1.5 млн драмов. Кредитный лимит будет предоставлен по 0%-ой ставке, со сроком погашения до 15 месяцев с 3-х месячным льготным периодом (grace period), т.е. первая выплата предусмотрена с 4-го месяца. Кредитный лимит в первые два месяца можно использовать для летних путешествий с возможностью осуществления покупок в партнерской сети Банка по акции ConverseQvota.

Вместе с тем, в рамках акции по депозиту <Летний> в филиалах "Киликия" и "Нор Норк" Конверс Банка предлагается возможность арендовать индивидуальные депозитарные ячейки с 50%-ой скидкой от стандартного тарифа.

Более детальную информацию о депозите "Летний" можно получить, перейдя по ссылке https://conversebank.am/hy/depositsummer/, а об акции ConverseQvota и партнерской сети -

https://conversebank.am/hy/quota/.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк входит в десятку ведущих банков по общему объему срочных депозитов и по срочным вкладам физлиц. Так, на 1 апреля 2017 года портфель срочных депозитов банка составил 94.5 млрд драмов, а срочных вкладов физлиц - 52,9 млрд драмов. По срочным депозитам Конверс Банк обеспечил годовой рост на 36,1%, а по срочным вкладам физлиц - на 19,7%. В общих обязательствах Банка на долю срочных вкладов приходится 55,5%, против 53,4% годом ранее. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук- ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%, а непрямым держателем 100% акций выступает Holding Company "Blakery Assets" LTD.