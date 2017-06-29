Четверг, 29 Июня 2017 15:50

АрмИнфо.Очень похоже, что Ильхам Алиев в чем-то серьезно провинился перед руководством Израиля. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти, анализируя последние заявления израильского политолога, общественного деятеля Авигдора Эскина. Последний охарактеризовал недавнюю встречу Алиева с “антисемитом из России” Александром Прохановым как чудовищный проступок. Примечательно, что выпад в адрес бессменного президента Азербайджана был сделан не где-нибудь, а в Арцахе.

Охарактеризовав Алиева “если не партнером, то все-таки некой партнерской для Израиля фигурой в покупке оружия, и продаже нефти”, Эскин не преминул подчеркнуть, что Алиев “должен был быть признателен Израилю за многое”.

Учитывая тонкости и запредельную гибкость израильской политики, было бы наивно полагать, что подобное бичевание Алиева человеком, долгое время называвшего Азербайджан дружеской Израилю страной, могло быть обусловлено исключительно бакинскими прохановско-алиевскими объятиями. Представляется, что тут должна быть более весомая, геополитическая, причина. И сегодня вырисовываются, как минимум, две версии подобной причины. Первая обусловлена невыполнением Алиева каких-то крайне серьезных обязательств/обещаний перед Израилем. Вторая – серьезными геополитическими изменениями в регионе, обуславливающими внезапный интерес Иерусалима в отношении Армении и, что крайне примечательно, Арцаха.

Учитывая географию региона, обе версии просто не могут не иметь косвенного или прямого отношения к южному соседу Азербайджана, Арцаха и Армении - Ирану. В пользу подобного вывода прямо свидетельствует сделанное 28 июня на встрече с армянским коллегой Ара Баблояном в Сеуле заявление спикера иранского парламента Али Лариджани. А именно, что “участие Израиля в карабахском конфликте приведет к негативным последствиям”. Иранский политик также особо подчеркнул необходимость урегулирования проблем между Арменией и Азербайджаном без внешнего вмешательства.

Тут уместно вспомнить о присутствовавшей в той или иной степени с самого обретения независимости взаимосвязи отношений Израиля и Азербайджана с отношениями Ирана и Армении. И цепочка событий, начало которым было положено после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, позволяет рассматривать эти отношения в контексте глобальной политики. Цепочка продолжилась 13 декабря 2016 года визитом израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. И продолжилась визитом президента Ирана Хасана Роухани в Армению. Приезда Роухани в Ереване ожидали с ранней осени, но он постоянно откладывался в силу ожидания Тегераном итогов бакинского визита Нетаньяху, что, естественно, сопровождалось просчетом будущих тактических и стратегических шагов в отношении Армении. Уже 30 января в Тегеран поехал министр обороны Армении Виген Саркисян. Протокольные итоги всех этих визитов информативно крайне скудны. Однако, тренд углубления так и не доросших до уровня стратегических отношений между Ираном и Арменией налицо. Особенно с учётом стремительно расширявшихся военно-политических отношений между Азербайджаном и Израилем. Впрочем, на пути тренда стоит Россия с ее вечными жизненными интересами по южную сторону Большого Кавказского хребта.

Однако, представляется, что все эти события имеют еще одно, более широкое измерение.

Определенная смена внешнеполитических ориентиров Белого Дома со сменой его хозяина, в частности, в иранском векторе представляется свершившимся фактом. И если поздний Барак Обама сделал все возможное для нормализации отношений с ИРИ, то Дональд Трамп открыто высказался против этой нормализации и частичного снятия эмбарго с Тегерана, будучи еще кандидатом в президенты. Трамп также неоднократно подчеркивал вредоносное воздействие заигрываний с Ираном на отношения с главным ближневосточным союзником США Израилем. В этом свете бакинский вояж Нетаньяху через месяц после избрания Трампа представляется неслучайным.





Иерусалим в новой стадии американо-израильского давления на Тегеран явно нуждается в подключении к противостоянию в качестве провокационного союзника-оппонента Баку, и превращении территории Азербайджана в военный плацдарм на случай войны. По сути, к "бородатому" американо-израильскому плану по ликвидации в ИРИ власти аятолл. И судя по ответному бакинскому вояжу Нетаньяху визиту Хасана Роухани в Ереван, последующему визиту министра обороны Армении в Тегеран, израильский премьер согласием Ильхама Алиева в данном вопросе, по-видимому, все же заручился.

Алиев, давая это согласие, видимо, надеялся на повторение сценария прошлого, позволяющего Азербайджану избежать участия в открытой конфронтации с Ираном. При этом, преференциями от предлагаемой Израилем и опосредованно США сделки Баку:

лояльном отношении Вашингтона к режиму Алиевых-Пашаевых, лоббированию еврейским лобби в США “территориальной целостности” Азербайджана и т.д. стремился воспользоваться уже сейчас.

Однако, президент Азербайджана, видимо, просчитался. Его содействие понадобилось гораздо раньше, чем он это мог предполагать. И попытка Алиева дать задний ход, скорее всего, обусловлена соответствующими мессиджами из Тегерана. Алиев и его окружение прекрасно осознают, чем для Азербайджана и, прежде всего, для них лично может обернуться участие в авантюре против Ирана. Однако, ради сохранения власти в собственных руках готовы были поставить под угрозу даже национальную безопасность Азербайджана. Но Израиль также, конечно, не дремлет и заявления некогда дружественного Азербайджану израильского политолога – лишь первая ласточка намечающегося давления. Давления, к которому очень скоро могут присоединиться США, давления главным элементом которого явно станет «мышиная возня» вокруг признания Арцаха.