Четверг, 29 Июня 2017 14:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что перезагруженность судов создает серьезные риски с точки зрения осуществления правосудия. Об этом Карен Карапетян сказал на заседании правительства Армении 29 июня

По словам премьера, часть жалоб на "храмы Фемиды" относятся к чрезмерно долгим судебным разбирательствам, что, возможно, имеет объективные причины. "Перезагруженность судов содержит в себе риски в плане эффективности и доступности правосудия", - заявил глава правительства. В связи с этим он поручил министру юстиции Армении Давиду Арутюняну в 3-месячный срок на основе статистических данных отделить гражданские дела, которые составляют преобладающее большинство судебных дел, и представить в аппарат Правительства соответствующие предложения.