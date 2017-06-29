Четверг, 29 Июня 2017 14:41

АрмИнфо.В вопросах безопасности Армения в первую очередь должна надеяться на собственные силы. Подобную точку зрения в беседе с журналистами выразил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись последних поставок Россией вооружения Азербайджану.

<Во-вторых, не нужно питать излишних надежд. Безусловно, Россия наш союзник, но излишние надежды на кого-то другого могут завести слишком далеко в неверном направлении. Такова реальность. Наша позиция по этому вопросу достаточно четка и понятна и она была озвучена на разных уровнях, в том числе, и на самом высоком. Но темнее менее такова реальность. Исходя из этой реальности, мы должны строить нашу внешнюю политику как с Россией, так с иными партнерами>, - сказал Кочарян.

При этом он заметил, что российско-азербайджанские оружейные контракты это не что-то новое, о них было известно. Замминистра также призвал быть готовыми к любым действия соседа (Азербайджана- Ред.) в связи с неурегулированностью карабахского конфликта.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать прогресса в нагорно-карабахском урегулировании, Кочарян отметил, что для этого должна быть соответствующая атмосфера. <Если нет соответствующей атмосферы, то и прогресса в переговорах не может быть. Неслучайно, что на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге говорилось именно об этом, так как когда стреляют, растет напряжение сложно продвигать переговорный процесс. Поэтому не случайно, что постоянно звучит тезис о том, что нужно, чтобы Азербайджан уважала соглашения, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге и выполнил взятые на себя обязательства. Баку упорно отказывается это делать. А в условиях постоянных провокаций трудно думать о прогрессе в переговорах>, - резюмировал Кочарян.