Четверг, 29 Июня 2017 14:40

АрмИнфо.При поддержке Beeline научно- информационная общественная организация <Армянская PR-ассоциация> во второй раз проведет Армянскую PR-премию, которая направлена на развитие и распространение культуры грамотной коммуникации между PR-специалистами, средствами массовой информации и общественностью, а также признана содействовать осуществлению активной роли PR-специалистов в социальных и политических процессах и в жизни общества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, Армянская PR-премия состоится 18 июля. Согласно источнику, данная премия позволяет установить новые стандарты работы ответственных за связи с общественностью, способствует установлению среди них здоровой конкуренции, предлагая им быть более креативными, оригинальными и прогрессивными. В частности уже к традиционным номинациям Армянской PR-премии (<Пресс- секретарь года>, <PR-событие года>, <Имиджевый PR года>, <СМИ года>, <Общественный деятель года>, <Политический деятель года>, <Лучший PR в сфере культуры>, <Финансовый PR года>, <Кризисное управление года>, <Лучшая PR- инициатива года>, <Государственная структура года> и <Армянский бренд>) добавились еще две категории: <Инновационный PR> и <PR-технология>, которые призваны способствовать росту профессионализма специалистов сферы. <Каждая компания должна придавать значение связям с общественностью, нести корпоративную социальную ответственность и осведомлять о предлагаемых услугах. Грамотная работа в сфере коммуникаций является залогом развития каждой кампании. Формирование положительного имиджа и прозрачный стиль структуры, государственной и общественной организации или компании во многом зависит от профессионализма PR-специалистов>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. <В прошлом году Армянская PR-премия, проводившаяся в первый раз, вдохнула новую жизнь в сферу связей с общественностью в Армении, сформировав совершенно новые тенденции развития. Наиболее важной задачей Армянской PR- премии является осведомление общества, государственных органов, поставщиков услуг, общественных и коммерческих организаций о важности PR-инструментов и технологий, о необходимости управления коммуникационным процессом>, - отметила президент Армянской PR-Ассоциации, доцент кафедры печатной и вещающей журналистики ЕГУ, к.ф.н. Астгик Аветисян.

Чтобы по достоинству оценить лучших PR-специалистов и лиц, способствующих развитию сферы, выявить существующие проблемы и недостатки, а также лучшие проекты и профессиональные достижения в области связей с общественностью, Армянская PR-ассоциация, как и в прошлом году, провела научное исследование. В процессе исследования применялось множество научных методов: проводились фокус-группы, осуществлялся мониторинг работы государственных органов и деятельности политических и общественных лиц, изучались лучшие мероприятия и события в области PR в Армении.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".