Четверг, 29 Июня 2017 14:37

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в правительстве РА высказался о своем возможном премьерстве.

"Разве вы не слышали? Я же говорил наверху", - выходя из здания Правительства заявил Серж Саргсян, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли он премьер-министром Армении в 2018 году.

Вместе с тем он воздержался ответить на вопрос, способен ли нынешний состав Кабинета министров обеспечить рост экономики страны.

Ранее, еще до начала заседания правительства, Серж Саргсян поздравив челнов Кабмина с назначением, дал полный карт-бланш правительству. "Новый состав правительства во главе с Кареном Карапетяном пользуется моим полным доверием и всей политической команды страны", - подчеркнул президент Армении.

Напомним, что 9 апреля 2018 года истекает второй срок президентства Сержа Саргсяна, после чего Армения, в соответствии с последними изменениями в Основном законе страны, станет парламентской республикой. По новой Конституции высшим органом исполнительной власти провозглашается правительство, которое разрабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику на основе своей программы. На правительство возложено также общее руководство системой государственного управления. Ранее Серж Саргсян обещал, что после конституционных реформ он не займет пост премьера. Однако в настоящее время муссируются слухи о том, что он, возможно, изменил свое решение.