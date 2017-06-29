Четверг, 29 Июня 2017 12:46

АрмИнфо."Прозрачность станет важным критерием деятельности правительства страны", - заявил президент Армении Серж Саргсян 29 июня на открытии очередного заседания кабинета министров. "Поздравляю Вас с назначением, а точнее переназначением многих из вас", - заявил глава государства, обращаясь к членам кабинета министров и премьер-министру Карену Карапетяну. Он подчеркнул, что тем самым, правительству предоставляется возможность доделать, завершить начатое.

По словам президента, начинается новый этап деятельности исполнительной власти. Он подчеркнул, что задачей номер 1 сегодня является проведение реформ по возможности эффективно и без потрясений. Серж Саргсян напомнил, что получение на парламентских выборах большинства голосов избирателей позволили РПА сформировать единое управление в стране. Однако, власть решила сформировать исполнительный орган совместно с партией Дашнакцутюн. "Новый состав правительства во главе с Кареном Карапетяном пользуется полным доверием президента и всей политической команды страны", - подчеркнул Серж Саргсян. Вместе с тем, по словам президента, правящая партия готова работать со всеми продуктивными силами в рамках исполнительной и законодательной власти. <Единственным условием является сохранение принципов взаимоуважения и политкорректности>, - отметил Саргсян.

Серж Саргсян напомнил, что 18 мая в НС РА он представил свое видение развития страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе, наметил основные цели развития как в политическом, так и в экономическом плане. "Мы должны быть требовательны к себе и не останавливаться на достигнутом. В противном случае, мы не сумеем двигаться вперед", - заявил президент.

Как отметил Серж Саргсян, от членов кабинета министров на данный момент зависит прогресс в Армении. Подчеркнув, что прозрачность станет важным критерием деятельности правительства, он в то же время заявил, что это не должно стать самоцелью. Основной целью является искоренение коррупции и политического покровительства, а также борьба с неэффективным расходованием государственных ресурсов. "Мы будем работать над улучшением внешней среды, без иллюзий насчет наших ближайших соседей", - завил президент.

Серж Саргсян напомнил мудрое высказывание Конфуция <Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен", призвав усилить реформаторский пыл, отказаться от стереотипов, и проявить максимум творческого подхода в деле развития страны.

В свою очередь Карен Карапетян заверил президента, что программа правительства на 2017- 2022 годы будет реализована и кабинет министров хорошо осведомлен об ожиданиях общественности.