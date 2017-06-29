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Доклад ЦСР: России нужно оставаться между Арменией и Азербайджаном лишь посредником
Шармазанов: Турция и Азербайджан являются основными носителями угрозы региональной безопасности
На армяно-турецкой границе произошло землетрясение
Шаварш Кочарян убежден: Вовлечение гражданского сектора в комиссии ЦИК может повысить коррупционные риски
Шармазанов: Альтернативы независимости Арцаха нет
Офис Омбудсмена Армении отреагировал на сообщения о применении насилия в отношении арестованных членов группы <Сасна црер>
Вазген Сафарян: Альтернативой Верхнему Ларсу может стать автомобильная дорога через Южную Осетию
Армянские парламентарии подняли в ПАСЕ вопросы карабахского урегулирования, сирийских беженцев и коррупционного скандала в Ассамблее
Адвокат: Членов <Сасна црер> подвергают пыткам
Жирайр Сефилян обратился с призывом к СМИ
Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление Вигена Саркисяна
Замминистра ИД Чехии приветствовал принятие парламентом страны резолюции о признании геноцида армян в Османской Турции
Глава Палаты адвокатов Армении обратился с письмом к начальнику полиции в связи с применением правоохранителями насилия в отношении адвокатов
Beeline - спонсор международного фестиваля авторской песни <Парус надежды-2017>
"Еркир Цирани": Все, за что берется правящая партия Армении, приводит к опустошению страны
IDeA оказывает содействие восстановлению мечети в Шуши
Прогноз: Москва подготавливает геополитическое отступление на новые "оборонительные" рубежи с целью спасения всего, что еще можно спасти
Виген Саркисян: Армения сегодня не рассматривает вопрос отправки военных в Сирию
Генпрокурор Армении обещает яростную борьбу с коррупцией и коррупционерами
Аналитик: Ситуация на линии соприкосновения - зеркальный итог ситуации годами формируемой вокруг переговоров по Карабаху
Генпрокурор Армении: Дело в отношении членов группы <Сасна црер> не является политическим
Глава общественной организации "Интеграция и развитие" выступил с тремя предложениями по повышению международной привлекательности Армении
Скандал с фальшивыми дипломами армянских вузов продолжается - по фактам с заявлением выступила СНБ, в отношении некоторых ректоров возбуждены дела
Виген Саркисян убежден, что предпосылок для широкомасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта сегодня нет
Али Лариджани: Участие Израиля в карабахском конфликте приведет к негативным последствиям
Global Firepower: Армения занимает 95-е место среди 131 страны мира по военной мощи
Виген Саркисян: Приобретение вооружения у того или иного государства никогда не было самоцелью для Армении
Аграмунд исключен из фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы
Виген Саркисян: За последние 10 дней противник потерял 8 военнослужащих
Виген Саркисян: Армения отрицательно относится к любым поставкам вооружения Азербайджану
В парламенте Арцаха приняли известного израильского политолога Авигдора Эскина
Президент России внес на ратификацию в Госдуму Соглашение о создании Объединенной группировки войск России и Армении
Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном
Армен Ашотян послу Великобритании: Арцах не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
Серж Саргсян созвал заседание Совета Безопасности
В Ереване будут построены новые эстакады и тоннели
Нарек Саркисян: Реализация проекта <Старый Ереван> начнется с осени текущего года и продлиться 3,5 года
Экологи решительно против решения правительства Армении об увеличении объемов забора воды из озера Севан
Судья наложила санкции на адвоката Жирайра Сефиляна - Тиграна Егоряна
Российский эксперт: На месте президента Армении я бы тоже поднял перед Россией вопрос применения Азербайджаном российского оружия против мирных жителей
Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам ареста
Гендиректор Ростелеком Армения на форуме AIESEC представил секреты успешного управления компанией
Open-air фестивали в Цахкадзоре - в топ-5 летних музыкальных событий СНГ
Прогноз: Новая армяно-российская прокси-война руками Азербайджана станет началом ухода России из Армении
Российский историк: Политизация ислама в Азербайджане привести к положительным результатам неспособна
Армянская делегация в ПАСЕ вновь подняла вопрос недопустимости руководства структурой чиновником, замешанным в коррупционном скандале
Глава Комитета госдоходов Армении исключает наличие монополий в стране
Баблоян: Армения исходит из того, что членство в одном интеграционном сообществе не ограничивает возможности сотрудничества с другими интеграционными союзами
Спикер армянского парламента призвал азербайджанского коллегу содействовать решению карабахской проблемы мирным путем
Таможенная граница на замке: КГД Армении бдит за импортируемой продукцией
Премьер Молдовы выступает за урегулирование карабахского конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности
Заседание по делу Жирайра Сефиляна началось с получасовым опозданием, и сразу же был объявлен перерыв на час
Вопросы армяно-греческой повестки обсудили замминистра ИД Греции и вице-спикер парламента Армении
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 27 июня
Синоптики предупреждают о 38-градусной жаре в Армении
Ара Баблоян главе Меджлиса Казахстана: Армения от Казахстана ожидает сбалансированной позиции по карабахскому вопросу
Министр Обороны РА: Военная авиация источник гордости и свидетельство боеспособности армии
Начальник Генштаба: Напряженность на линии соприкосновения войск сохраняется
Начальник Генштаба ВС Армении не стал комментировать поставки Россией вооружения Азербайджану
Четверг, 29 Июня 2017 12:23
Давид Степанян
Доклад ЦСР: России нужно оставаться между Арменией и Азербайджаном лишь посредником
АрмИнфо
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Интервью
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Представитель Альянса: Страны НАТО выработали единую позицию относительно дестабилизирующей роли России
Эксперт: США посредством референс-лабораторий разрабатывают в Армении биологическое оружие
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Титул "Мисс СНГ" получила участница из Армении Шушан Ерицян
Эксперт: Теракты в Тегеране - попытка ответа США, Израиля, Турции и Саудовской Аравии на господство Ирана в курдском вопросе
В Армении будет создана комиссия по предупреждению коррупции
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Заруи Постанджян считает возможным восстановление Армянской государственности на исторических землях без военных действий
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Серж Саргсян: Лишь человек, имеющий собственный угол, способен нести ответственность за судьбу Родины
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Арман Меликян: “Боевая ничья” в отношениях с США для России не достижима в принципе
Геворк Горгисян: 122 тысяч армянских граждан, избирающих не за взятки, а за идеи, сломали миф о том, что “люди ничего не решают”
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