Четверг, 29 Июня 2017 12:22

АрмИнфо. Армения постоянно пропагандирует мир и стабильность в регионе, меж тем как Турция и Азербайджан являются основными носителями угрозы региональной безопасности. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, об этом в ходе встречи с председателями Палаты представителей чешского парламента по вопросам безопасности Романом Ваня заявил вице-спикер армянского парламента, руководитель группы дружбы Армения - Чехия Эдуард Шармазанов.

В этом контексте армянский парламентарий коснулся армянофобской политики Азербайджана и террористических действий, периодически осуществляемых азербайджанской стороной в отношении народа Арцаха. По его словам, ярким примером этому являются и прошлогодняя апрельская <четырехдневная война>, и периодические осуществляемые диверсии. Шармазанов констатировал, что вся ответственность за человеческие потери с обеих сторон ложится на руководство Азербайджана. <Турция поддерживала и поддерживает агрессивную политику Азербайджана, что не приемлемо. Международное сообщество не должно оставлять это без внимания и должно осудить любые попытки дестабилизации ситуации в регионе>, - сказал вице-спикер.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления и расширения межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных межпарламентских площадках, коснулись противостояния современным вызовам, в том числе и необходимости совместной борьбы с терроризмом. Стороны также подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов.