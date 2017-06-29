Четверг, 29 Июня 2017 12:09

АрмИнфо.В 10:42 часов по местному времени 29 июня (06:42 по Гринвичу) сейсмическая служба МЧС Армении зарегистрировала землетрясение в армяно-турецкой приграничной зоне в 15 км на север от села Арагацаван. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МЧС РА.

<Координаты землетрясения 40.450 градусов северной широты и 43.650 градусов восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км, магнитуда - 3.1 балл. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла. Землетрясение почувствовали жители села Арагацаван Арагацотнской области (3-4 балла)>, - говорится в сообщении МЧС РА.