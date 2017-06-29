Четверг, 29 Июня 2017 12:08

АрмИнфо. Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян убежден, что вся армянская система нуждается в реформировании, в том числе и избирательная.

Так, 29 июня в парламенте во время обсуждений касательно исполнения бюджета 2016 года, отвечая на вопрос представителя фракции <Елк> относительно замечаний посла ЕС в РА Петра Свитальского о нарушениях в ходе прошедших парламентских выборов, Кочарян в частности, заявил: <Вся наша система нуждается в реформах, в том числе и избирательная система. Чрезмерно много шума вокруг все этого, но любые предложения наших партнеров подлежат обсуждению, особенно если они исходят из наших интересов>.

Коснувшись призыва Свитальского подумать над тем, чтобы расширить состав Совета Центральной избирательной комиссии и вовлечь в нее представителей гражданского сектора, Кочарян выразил убеждение, что

этот шаг может повысить коррупционные риски. <Вопрос вовлечения общественного сектора в работы ЦИК обсуждаемо, однако их включение в комиссии может повысить коррупционные риски>, - заключил замминистра.

Напомним, что 15 июня во время обсуждений <Избирательные процессы в Армении: извлеченные уроки и последующие шаги> в своем выступлении руководитель делегации ЕСв РА Петр Свитальский, подводя итоги

прошедших парламентских выборов, констатировал множество нарушений, зафиксированных в ходе выборов и призвал власти страны доработать новый Избирательный кодекс, дабы повесть доверие общества к избирательным процессам в стране. Он также констатировал, что власти страны пытаются кроить ИК под себя, чтобы он обслуживал политические интересы элиты. Свитальский также призвал подумать над тем, как повысить доверие к электоральным институтам и правоохранительным органам.

Данное заявления главы делегации ЕС вызвали недовольство ряда представителей правящей Республиканской партии Армении.