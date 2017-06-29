Четверг, 29 Июня 2017 11:31

АрмИнфо. Вопросы стабильного развития армяно- чешских парламентских отношений и активизации взаимных визитов парламентских делегаций обсудили 28 июня вице-спикер армянского парламента, руководитель группы дружбы Армения - Чехия Эдуард Шармазанов и его чешский коллега Милуша Горска.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента Армении, члены делегации, выразив удовлетворение высоким уровнем межпарламентских отношений, подчеркнули роль парламентских групп дружбы в развитии двусторонних связей, была отмечена необходимость взаимовыгодной и координированной работы делегаций двух стран в международных структурах.

Шармазанов представил процесс гармонизации законодательства после конституционных изменений в РА, отметив, что Армения неуклонно движется по пути институциональных реформ. Он подчеркнул, что с переходом к парламентской системе управления повышается роль Национального Собрания, расширяются его полномочия.

Коснувшись региональных процессов, Шармазанов подчеркнул, что Армения

- выступает за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы, в рамках МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов.

"Цивилизованное разделение Чехии и Словакии и провозглашение двух независимых государств в начале 90-х могло стать хорошим прецедентом также для субъектов бывшего СССР, но Азербайджан вместо этого, отвергая право народа Арцаха на самоопределение, навязал войну свободолюбивому народа Арцаха", - отметил Шармазанов.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан рано или поздно вынужден будет признать независимость Арцаха, так как по его убеждению, альтернативы независимости Арцаха нет.