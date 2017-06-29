Четверг, 29 Июня 2017 11:29

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении отреагировал на сообщения о пытках в отношении арестованных членов группы <Сасна црер>, захвативших задние полка патрульно-постовой службы Поли РА в столичном округе Эребуни в июле 2016 года. <На <Горячую линию> офиса Омбудсмена поступили сообщения о применении насилия в отношении заключенных Араика Хандояна, Арега Кюрегяна, Мхитара Аветисяна, Смбата Барсегяна и Гагика Егиазаряна. Публичные сообщения об этом также прозвучали от адвокатов обвиняемых.

Группа быстрого реагирования офиса Омбудсмена с ночи и до сих пор осуществляют визит в уголовно-исправительные учреждения, где находятся вышеуказанные лица>, - говорится в сообщении пресс-службы офиса Омбудсмена, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что ранее о применении насилия в отношении задержанных сообщил один из адвокатов обвиняемых, Ара Карагезян.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.

В начале июня текущего года стартовал судебный процесс над обвиняемыми, который согласно правозащитникам, проходит с множеством нарушений.