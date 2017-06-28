Среда, 28 Июня 2017 23:19

АрмИнфо. Альтернативой Верхнему Ларсу может послужить автодорога через Южную Осетию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо в ходе пресс-конференции 28 июня, заявил Председатель Союза промышленников и производителей Армении Вазген Сафарян.

Вместе с тем он отметил возможность осуществления грузоперевозок морским путем. Однако в этом ключе эксперт пояснил, что Грузия, руководствуясь отсутствием у Армении альтернатив поставки товаров, установила высокие тарифы на грузоперевозки, что по словам Сафаряна, отображается на себестоимости товара, и в конченом итоге продукция теряет свою конкурентоспособность. <Нашему правительству в рамках данного вопроса необходимо работать с грузинскими властями, опираясь на пункты и положения Всемирной торговой организации (ВТО)>, - подчеркнул он.

В этом ключе председатель Союза грузоперевозчиков Армении Макар Аракелян дополнил, что Грузии поставки товаров через морской путь обходятся в несколько сотен долларов, тогда как Армения вынуждено платит свыше $1 тыс. за тонну.

Относительно перспективы строительства железной дороги Север-Юг, В.Сафарян отметил, что в данном вопросе необходимо использовать интересы и точки соприкосновения с Ираном и вести очень гибкую политику. По оценкам эксперта, если сегодня начать работы в этом направлении, то железная дорога будет готова к эксплуатации через 10 лет. При этом он заметил, что к строительству могли бы в перспективе подключиться Иран, Китай, Казахстан, так как транспортный коридор Север-Юг можно рассматривать и в качестве одного из компонентов Шелкового пути.

По данным Нацстаслужбы РА, объем грузоперевозок в Армении в 2016 году к аналогичному периоду предыдущего года возрос на 85,3% - до 20 485.2 тыс. тонн. Из них 16 248.8 тыс. тонн (79,3% от общего объема) приходится на автомобильные перевозки, возросшие в годовом разрезе в 2,4 раза. Согласно статданным, железнодорожные грузоперевозки за отчетный год возросли на 3,1% - до 2 610.9 тыс. тонн. Воздушные перевозки также увеличились - на 79,4% - до 18.3 тыс тонн.

В январе-апреле 2017 года, объем грузоперевозок в Армении к аналогичному периоду предыдущего года возрос на 71,6% - до 8 234.4 тыс. тонн. Из них 6 659.9 тыс. тонн приходится на автомобильные перевозки, возросшие в годовом разрезе в 94,2 раза. Согласно статданным, железнодорожные грузоперевозки за отчетный период возросли на 8,6% - до 871.9 тыс. тонн. Воздушные перевозки также увеличились - на 82,1% - до 7.1 тыс тонн.