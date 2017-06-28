Среда, 28 Июня 2017 23:16

АрмИнфо. С 29 июня по 15 сентября Банк Анелик намерен разместить 4-ый транш своих долларовых облигаций в объеме $5 млн. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в рамках этого выпуска намечено размещение 50 тыс. именных недокументарных купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, доходностью по купону в 5,75%, со сроком обращения в 2 года, с периодичностью купонных выплат раз в полгода.

Установленный Банком минимальный пакет, подлежащий приобретению, содержит 10 облигаций, который и физлица и юрлица смогут приобрести либо в головном офисе либо в филиалах Банка Анелик.

<Банк Анелик является активным участником рынка ценных бумаг Армении. Учитывая спрос, наблюдающийся при предыдущих выпусках, эмиссии облигаций будут носить продолжительный характер. На сегодняшний день Банк выпустил облигаций на $10 млн и 1 млрд драмов. После первичного размещения облигации 4-го выпуска пройдут листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia и станут котироваться на вторичном рынке>, - отметил финансовый директор Банка Анелик Рубен Меликян.

Отметим, что на бирже NasdaqOMX Armenia котируется три транша купонных облигаций Банка Анелик - два долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года, с годовой доходностью - 6,5% и сроком обращения - 2 года. Листинг на бирже первый выпуск прошел 20 января 2017 года и котируется в основном списке Abond. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г. Второй выпуск - долларовый, выпущенный 20 февраля 2017г, стал котироваться на бирже с 13 июня с.г. С учетом 3 выпусков облигаций Банка Анелик на бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 28 июня 2017г котируется 32 выпуска корпоративных облигаций 11 эмитентов. Из них 20 выпусков (в т.ч. 16 долларовых) осуществили 7 банков-эмитентов: Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).