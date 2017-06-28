Среда, 28 Июня 2017 17:45

АрмИнфо.В результате потасовки между соратниками группы <Сасна црер>, присутствующими в зале суда во время процесса над группой, и правоохранителями был подвергнут приводу брат подсудимого Гагика Егиазаряна.

Отметим, что после того, как был объявлен перерыв во время судебного заседания адвокат подсудимого Арега Кюрегяна Ара Карагезян заявил, что его подзащитного Члена подвергли пыткам.

По словам Карагезяна, стычка произошла после того, как Кюрегян передал ему бумагу. Ее тут же отобрал у адвоката один из полицейских. <После того, как увели моего подзащитного, его бросили на пол и избили. И сейчас слышны крики оттуда, куда увели подсудимых, предполагаю, что их избивают>,- заявил адвокат, добавив, что собирается обратиться по этому поводу в офис омбудсмена Армении.

Напомним, что до начала выездного судебного заседания по делу <Сасна црер> 28 июня произошла потасовка между подсудимыми и

полицейскими. Полицейские силой вывели из зала заседания подсудимых Арега Кюрегяна, Смбата Барсегяна, Мхитара Аветисяна, что не понравилось находящимся в зале их родным.

Они стали кричать и бить по стеклам, отделяющим зрителей от суда, после чего началась потасовка между родными и распорядителями.

Распорядители, толкая, вывели из зала часть родных подсудимых.