Среда, 28 Июня 2017 17:43

АрмИнфо.Герой арцахской войны Жирайр Сефилян выступил с заявлением относительно проводящегося в отношении него судебного процесса. В заявлении Жирайра Сефиляна, в частности, говорится о том, что цель властей - заставить его замолчать. "Судебное преследование в отношении меня в рамках сфальсифицированного уголовного дела протекает в условиях насилия над законностью и публичностью. Цель захватившего власть Сержа Саргсяна и его марионеток заставить меня замолчать и провести судебное разбирательство без моего участия",- отмечается в заявлении.

По словам Сефиляна, поскольку у него нет возможности публично высказать свое мнение относительно ведения судебного процесса, он обращается непосредственно ко всем СМИ с призывом организовать интервью с ним.

Отметим, что запланированное на 11:00 часов, 27 июня судебное заседание по делу Жирайра Сефиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов началось с получасовым опозданием, вызванным проволочками при осмотре правоохранителями личных вещей адвокатов обвиняемых. Адвокаты подсудимых Тигран Айрапетян, Араик Папикян, Тигран Егорян, Нина Карапетянц отказались пройти надлаежащую проверку и осмотр личных вещей, в связи с чем, не были допущены в зал заседания. Сразу после начала заседания, председательствующая судья Татевик Григорян удалила Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна из зала суда из-за того, что последние отказались встать во время начала суда. Суд объявил часовой перерыв.

Напомним, что Сефилян был задержан 20 июня 2016 года по подозрению в организации преступной группировки. На основании полученных следствием доказательств 8 лицам были предъявлены обвинения в приобретении и хранении оружия и боеприпасов, 6 арестованы, один объявлен в розыск. Согласно специальному следственному комитету Армении, Сефилян и его сторонники в дни апрельской войны планировали захватить здания государственного значения. В качестве меры пресечения был избран арест.