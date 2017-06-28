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 Среда, 28 Июня 2017 17:40

Марианна Мкртчян

Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление Виген Саркисяна

Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление Виген Саркисяна

АрмИнфо.Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление министра обороны Армении Виген Саркисяна по части того, что сегодня возобновление широкомасштабных боевых действий в Карабахе могут обернуться для Баку негативными последствиями, и что за последние 10 дней азербайджанские ВС потеряли 8 военнослужащих.

<Относимся к словам министра обороны Армении с иронией и заявляем, что необоснованное какими-либо фактами и сделанное для пропаганды это дилетантское заявление нельзя назвать никак иначе, как ложью и бесстыдством. Военные, экономические, человеческие и любые другие ресурсы Армении слишком малы, чтобы наносить тяжелый удар по Азербайджану>, заявили в Минобороны Азербайджана, передает АПА.  В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что солдаты Азербайджана и находящиеся в арсенале армии самая современная, обладающая разрушительной силой боевая техника и оружие способны предотвратить любую угрозу со стороны <оккупантов>, уничтожить их и восстановить территориальную целостность АР.  <Что касается потерь, Саркисяну следовало бы лучше заняться смертельными случаями в рядах их армии. Именно армянская сторона всегда скрывает число потерь на фронте и другие факты смерти в рядах армии. Если бы вместо подобных абсурдных заявлений Саркисян рассказал бы общественности правду о реальном числе потерь армян на фронте в результате ответных мер азербайджанской армии в последние дни, он выглядел бы более искренне>, - говорится в заявлении Минобороны.

Отметим, что глава армянского оборонного ведомства сегодня заявил, что после обострения ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, за последние 10 дней, по уточненным данным армянской стороны противник потерял минимум 8 военнослужащих. <По неподтвержденным данным эта цифра на много больше. Когда мы говорим по неподверженным, мы подразумеваем, что карательные действия выполнены и выполнены эффективно. Есть результаты мониторинга, но нет соответствующих доказательств. Никто из этих 8 погибших не предан земле по нашим данным. В азербайджанских СМИ посей день нет информации об этих 8 жертвах. Эту реальность нужно учитывать при размышлениях о нашем противнике>, - сказал Саркисян.

Он также исключил возобновление широкомасштабных боевых действий в Карабахе  в ближайшее время, аргументировав это тем, что этой войной нельзя решить карабахский вопрос. По его убеждению, во время боевых действий нет таких развитий, которых позволят решить карабахский вопрос в пользу Азербайджана, более того, есть большой риск, что во время широкомасштабных боевых действий, азербайджанская сторона может получить непоправимый ущерб как для своей экономики, так и для страны.

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