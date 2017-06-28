Среда, 28 Июня 2017 17:40

АрмИнфо.Минобороны Азербайджана отреагировало на заявление министра обороны Армении Виген Саркисяна по части того, что сегодня возобновление широкомасштабных боевых действий в Карабахе могут обернуться для Баку негативными последствиями, и что за последние 10 дней азербайджанские ВС потеряли 8 военнослужащих.

<Относимся к словам министра обороны Армении с иронией и заявляем, что необоснованное какими-либо фактами и сделанное для пропаганды это дилетантское заявление нельзя назвать никак иначе, как ложью и бесстыдством. Военные, экономические, человеческие и любые другие ресурсы Армении слишком малы, чтобы наносить тяжелый удар по Азербайджану>, заявили в Минобороны Азербайджана, передает АПА. В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что солдаты Азербайджана и находящиеся в арсенале армии самая современная, обладающая разрушительной силой боевая техника и оружие способны предотвратить любую угрозу со стороны <оккупантов>, уничтожить их и восстановить территориальную целостность АР. <Что касается потерь, Саркисяну следовало бы лучше заняться смертельными случаями в рядах их армии. Именно армянская сторона всегда скрывает число потерь на фронте и другие факты смерти в рядах армии. Если бы вместо подобных абсурдных заявлений Саркисян рассказал бы общественности правду о реальном числе потерь армян на фронте в результате ответных мер азербайджанской армии в последние дни, он выглядел бы более искренне>, - говорится в заявлении Минобороны.

Отметим, что глава армянского оборонного ведомства сегодня заявил, что после обострения ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, за последние 10 дней, по уточненным данным армянской стороны противник потерял минимум 8 военнослужащих. <По неподтвержденным данным эта цифра на много больше. Когда мы говорим по неподверженным, мы подразумеваем, что карательные действия выполнены и выполнены эффективно. Есть результаты мониторинга, но нет соответствующих доказательств. Никто из этих 8 погибших не предан земле по нашим данным. В азербайджанских СМИ посей день нет информации об этих 8 жертвах. Эту реальность нужно учитывать при размышлениях о нашем противнике>, - сказал Саркисян.

Он также исключил возобновление широкомасштабных боевых действий в Карабахе в ближайшее время, аргументировав это тем, что этой войной нельзя решить карабахский вопрос. По его убеждению, во время боевых действий нет таких развитий, которых позволят решить карабахский вопрос в пользу Азербайджана, более того, есть большой риск, что во время широкомасштабных боевых действий, азербайджанская сторона может получить непоправимый ущерб как для своей экономики, так и для страны.