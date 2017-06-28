Среда, 28 Июня 2017 17:38

АрмИнфо.28 июня делегация, возглавляемая вице-спикером Национального Собрания Армении, руководителем группы дружбы Армения - Чехия Эдуардом Шармазановым, в рамках визита в Чешскую Республику, встретилась с заместителем министра иностранных дел Лукашом Кауцки.

Положительно оценив динамику развития армяно-чешских отношений, стороны подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних связей. Собеседники обратились к необходимости продолжения политического диалога РА - ЕС. Вице-спикер НС констатировал, что Армения вместе с европейскими партнерами привержена последовательному расширению и углублению процесса институциональных реформ, направленных на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона.

Коснувшись региональных проблем, Э.Шармазанов отметил, что Турция

продолжает свою политику отрицания, держит на замке границу с

Арменией и поддерживает террористические действия Азербайджана. "В

отличие от Азербайджана и Турции народ Арцаха строит демократическую

страну. И Армения, и Арцах - полноценные носители европейской системы ценностей и цивилизации", - подчеркнул вице-спикер НС. В этом контексте стороны посчитали неприемлемыми милитаристскую риторику и военное решение проблемы.

Лукаш Кауцки положительно оценил процесс демократических реформ в Армении и подчеркнул, что Чехия, как страна-член ЕС, готова содействовать продолжению демократических реформ в РА. Заместитель министра иностранных дел Чехии высоко оценил решение Палаты депутатов парламента страны о принятии 25 апреля 2017 г. резолюции о признании и осуждении Геноцида армян

Отметим, что 27 июня в честь делегации, возглавляемой вице-спикером НС, от имени председателя группы дружбы Чехия - Армения парламента Чешской Республики Робина Бьёниша в Палате депутатов был организован официальный прием. За вклад в дело принятия резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян, а также за активную работу в направлении упрочения чешско-армянских межпарламентских связей, вице-спикер НС Шармазанов вручил ряду депутатов палаты Почетную медаль НС РА, Почетную грамоту НС РА и Памятную медаль Председателя НС РА. В своей речи Шармазанов, в частности, подчеркнул: <Принятие резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян, - серьезный шаг в защиту прав человека и против геноцидов. Геноцид армян явился первым в ХХ в. величайшим бедствием для человечества, и признание Чехией геноцида

- ответ вашей страны на варварство. Мы восхищены вашим мужеством, тем самым вы предотвращаете новые геноциды. Следует отметить, что Турция за 102 года не изменилась - продолжает свою политики отрицания. Мы должны вместе бороться против турецкой политики отрицания и во имя защиты прав человека".