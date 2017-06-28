Среда, 28 Июня 2017 17:38

АрмИнфо. Председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян обратился с письмом к начальнику полиции Армении, генерал- полковнику Владимиру Гаспаряну в связи с опубликованной в СМИ видеозаписи от 28. 06. 2017 года, в которой . показано, как неподалеку от суда общей юрисдикции административных округов Аван и Нор Норк в отношении адвокатов Лусине Саакян и Ара Закаряна со стороны представителей полиции были применены насильственные действия.

В письме, в частности, говорится: < В законе "Об адвокатах" Армении согласно 2 части 21 статьи государственным и местным органам и должностным лицам, физическим и юридическим лицам запрещено вмешиваться в деятельность адвокатов. В соответствии с 4 пунктом той же статьи адвокат не может быть привлечен к ответственности, арестован, задержан или быть подвергнут другим ограничениям в правах в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Уголовный кодекс Армении предусматривает ответственность за оказание официальным лицом препятствования в деятельности адвоката. 8 февраля 2012 года между полицией Армении и Палатой адвокатов был подписан Меморандум о взаимодействие между Полицией Республики Армения и Палатой адвокатов Республики Армения". Согласно 1. 1, 3 пункту данного соглашения стороны договорились о сотрудничестве в целях соблюдения норм правил поведения. Учитывая вышесказанное, мы просим Вас наказать соответствующий отдел, инцидент должен быть изучен, а также необходимо обсудить вопрос о привлечении к ответственности провинившихся полицейских>. Отметим, что во дворе Суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор- Норк, где собрались сторонники группы <Сасна Црер>, создалась напряженная ситуация. Адвокаты Лусине Саакян и Ара Закарян стали свидетелями того, как более десяти сотрудников полиции, таща и избивая, задерживали одного из граждан, собравшихся неподалеку от суда. Адвокаты Лусине Саакян и Ара Закарян попытались защитить данного гражданина и поехать вместе с ним в отдел полиции, однако <красные береты>, оттаскивая и отталкивая их, не позволили им этого. Они попытались поехать с гражданином, оказав сопротивление сотрудникам полиции, однако полицейские, оттолкнули их к тротуару.