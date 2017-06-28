Среда, 28 Июня 2017 17:33

АрмИнфо. Beeline и культурно-общественная организация <Сивил Арт> объявляют о проведении международного фестиваля авторской песни <Парус надежды-2017>. Генеральным спонсором фестиваля выступает Beeline в Армении. Как сообщили АрмИнфо в компании, фестиваль пройдет 14-16 июля на севанском пляже близ села Шоржа.

Для участия в фестивале необходимо до 7 июля заполнить онлайн-анкету и отправить по электронному адресу bardfest2017armenia@gmail.com одну авторскую песню (в формате mp3), ее текст и фотографию. Обязательно, чтобы участник был автором песни и сам аккомпанировал себе на гитаре.

В ходе фестиваля выступят как армянские, так и зарубежные знаменитые и начинающие барды, в том числе более двух десятков исполнителей из России, Грузии и Украины.

Фестиваль пройдет в два этапа: отборочный тур и финальная трехдневная концертная программа. По завершению фестиваля участникам будут вручены сертификаты, благодарственные грамоты и символические призы, а сами музыканты выступят перед зрителями на большом гала-концерте.

В этом году жюри возглавит композитор Эдуард Зорикян, а в состав жюри войдут барды Армине Айрапетян и Саркис Шибоян.

<Уже второй год Beeline с радостью оказывает поддержку фестивалю, который не только способствует распространению авторской песни, но и дарит праздник всем любителям этого музыкального жанра. <Парус надежды>, который в этом году пересек границы Армении, позволяет выявлять начинающих бардов, поощрять их творческую деятельность и открывать для них новые перспективы. Кроме того, фестиваль создает в стране особую культурную атмосферу и помогает менять жизни к лучшему>, - сказал Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<За эти три года <Парус надежды> успел собрать вокруг себя не только множество новых и талантливых авторов, но и сотни любителей авторской песни. У нас нет недостатка в участниках, и зрители с нетерпеньем ждут этот фестиваль. <Парус надежды-2017> открыл новые горизонты в истории фестиваля, так как впервые в нем участвуют музыканты из Грузии, Украины и России>, - сказал председатель жюри фестиваля <Парус надежды> Эдуард Зорикян.

Отметим, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".