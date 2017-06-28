Среда, 28 Июня 2017 17:32

АрмИнфо. "Я удивляюсь, как в наше сложное время можно просто дарить кому-то земли, ценой в 10 миллионов долларов. Наш премьер-министр все время говорит о тяжелом экономическом положении в стране, о грозящих сокращениях, больше года инвалидам не выдают положенную им степень. И в это сложное время земля не выставляется на продажу, а просто предоставляется в качестве подарка",- заявила на пресс- конференции член партии "Еркир Цирани" Гоар Аршакян.

На встрече обсуждался факт, касающийся решения правительства, о передаче земель в районе административного округа Шенгавит компаниям Spayka и Armsan product. Гоар Аршакян отметила, что на внеочередном заседании Национального Собрания в пятницу обсуждалось данное решение, а уже в понедельник были подготовлены документы. Министерство финансов высказалось, заявив, что для приведения данных земель в надлежащее состояние требуется 200 миллионов долларов. И по мнению Аршакян, удивительно, что за 1 день Министерство финансов вынесло и озвучило свое решение.

Кроме того, по ее мнению, неясно, почему именно компании Spayka и Armsan product получают данные земли. "Люди уезжают из страны, голодают и не имеют возможности лишний раз купить себе что-то, в то время как РПА захватила всю страну", - в заключении завила Гоар Аршакян.

В свою очередь другой член партии "Еркир Цирани" Стела Агаджанян отметила, что все, за что берется правящая партия Армении, приводит к опустошению страны. Она отметила, что часто членов партии "Еркир Цирани" обвиняют в том, что они чересчур эмоциональны, но на самом деле они сильно переживают за страну и ее жителей. "Все, кто голосует за такие решения, в Национальном Собрании являются предателями", - завила Стела Агаджанян. Она заявила, что на внеочередном заседании бумаги, связанные с этими землями, были закодированными, и нигде не указывалась ни реальная стоимость земель, ни их местоположение, в то время как это недопустимо, так как совершенно непонятно относительно чего в таком случае будет вестись обсуждение. "Мы намерены обжаловать это решение в судебном порядке и не отступимся, пока не добьемся своей цели. Однако успеха мы сможем добиться только в том случае, если будем бороться все вместе, вместе с нашим народом", - отметила Агаджанян. "В данном решении Правительства нет каких-либо ограничений, касающихся данных земель, из чего следует, что владельцы компаний Spayka и Armsan product в любой момент могут продать эти земли и уехать из страны, в то время как приводить их в надлежащее состояние будем именно мы, жители страны", - заключила член партии "Еркир Цирани" Стела Агаджанян.