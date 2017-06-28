Среда, 28 Июня 2017 17:26

АрмИнфо. В рамках сотрудничества фонда <Инициативы развития Армении> (IDeA Foundation),

правительства Республики Арцах и фонда <Возрождение восточного исторического наследия> в городе Шуши в Арцахе проводится программа восстановления Верхней мечети Гоар Ага. Программа восстановления соборной (джума) мечети Гоар Ага стартовала в 2015 году, когда донор фонда IDeA, предприниматель Кайрат Боранбаев, в ходе визита в Армению и Арцах выразил желание оказать содействие и внести свой вклад в дело восстановления мечети в Шуши и с этой целью сделал крупное

пожертвование. В программе восстановления шушинской Верхней мечети фонд IDeA выступает в качестве платформы, обеспечивающей взаимодействие между правительством Арцаха, фондом <Возрождение восточного исторического наследия> и донором. По программе планируется полностью отреставрировать мечеть Гоар Ага, сохранив ее первоначальный облик, обустроить прилегающую территорию и провести работы по капитальному укреплению здания медресе, расположенного по соседству с мечетью, с целью предотвращения обрушения конструкции. Программа позволит сохранить данный архитектурный памятник и в дальнейшем использовать его как культурно- туристический центр. В настоящий момент на территории Верхней мечети начались строительные работы. Ранее были завершены геологические и геодезические исследования, проведены археологические раскопки, окончены работы по проектированию и произведены предварительные расчеты. <Шуши - одно из уникальных мест в Арцахе, а Верхняя мечеть - неотъемлемая часть богатой истории и культуры его старого города. Мы рады, что один из наших доноров выразил желание сделать пожертвование на восстановление этого уникального памятника. Программа позволит не только представить историко-культурное наследие региона и Шуши, но и создать новый центр на туристической карте Арцаха>, - заявил руководитель Программы развития Арцаха фонда IDeA Сурен Амирбекян.

Поскольку Верхняя мечеть является памятником иранской истории и культуры, к работам по восстановлению памятника привлечена иранская архитектурная компания Part Saman Jahan и специалисты из Исламской Республики Иран. Партнер проекта, армянский национальный комитет Международного совета по памятникам и достопримечательностям - ICOMOS Армения, провел экспертизу на соответствие проектных работ международным стандартам. Реставрационные работы на территории Верхней мечети в Шуши планируется завершить к осени 2018 года.