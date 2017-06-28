Среда, 28 Июня 2017 16:08

АрмИнфо. Обстоятельный анализ процессов, в том числе вокруг России, позволяет прийти к мнению о подготовке Москвы к геополитическому отступлению на новые "оборонительные" рубежи с целью спасения всего, что еще можно спасти. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД НКР, независимый аналитик Арман Меликян.

"Многим кажется, что Кремль готовится к очередной военно-политической экспансии с целью вернуть под свой контроль все, что осталось от СССР, собираясь строить новую Российскую империю, разумеется, без стран Балтии и большей части Украины. На мой взгляд, это мнение ошибочно, учитывая происходящее переформатирование политического пространства Евразии. Как минимум, в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также в постсоветских странах, это переформатирование будет происходить в ускоренном темпе", - отметил он.

Инициаторами этого глобального процесса, по его оценкам, уже задействована тактика дробления отдельных государств: Ирака, Ливии, Сирии на относительно мелкие фрагменты. Аналитик считает, что противостоящие глобальному переформатированию силовые центры будут стараться замедлить процесс фрагментации. Это позволит им выиграть время, необходимое для адаптации к новым вызовам и обеспечения себе возможности последующего поглощения некоторых отдельных фрагментов, являющихся продуктами такого распада.

В качестве примера, аналитик отметил пока что плохо отработанную модель поведения в назревающих условиях России вокруг Крыма и Донецка с Луганском. В этом же контексте Меликян рассматривает и принятие Москвой решения о предоставлении российского гражданства всем лицам, рожденным на территории СССР. Той же цели, на его взгляд, будет служить и активно практикуемая российскими СМИ пропаганда имперской ностальгии по Советскому Союзу.