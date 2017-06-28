Среда, 28 Июня 2017 16:05

АрмИнфо. Вопрос отправки армянских военных в Сирию не стоял на повестке вчерашнего заседания Совета безопасности Армении. Об этом 28 июня на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос отправки армянских военнослужащих в Сирию на созванном вчера президентом РА заседании Совбеза.

Саркисян напомнил, что вопросы обсуждаемы на заседании Совбеза секретны, и он не уполномочен сообщать больше информации, чем представила пресс-служба главы армянского государства поэтому вопросу, однако подчеркнул, что Ближневосточный кризис обсуждался. <На повестке заседания была ситуация на Ближнем востоке. Я должен сказать, что на данный момент кроме реализуемых гуманитарных программ по оказанию помощи сирийскому дружественному народу, иных программ не рассматривалось, особенно отправки туда войск или военнослужащих. Что касается в целом возможности отправки в Сирию военнослужащих, то я уже имел возможность высказаться по данному вопросу. Я не исключаю, что может сложиться такая ситуация, когда у нас, как у государства будет желание принять участие в действиях, осуществляющихся там, если для этого будут все необходимые предпосылки. Безусловно, речь не идет об участии в этом вопросе солдат срочной службы>, - сказал Саркисян. При этом он отметил, что в подобных операциях могут принимать участие миротворческий контингент, укомплектованный из контрактников и политика Армении в этом вопросе не претерпела изменений. <Не думаю, что в обозримом будущем возможен такой сценарий>, - подчеркнул Саркисян. Он также добавил, что Армения пока не планирует увеличения миротворческого контингента в Ливане.