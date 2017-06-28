Среда, 28 Июня 2017 15:13

АрмИнфо. Участие Израиля в карабахском конфликте приведет к негативным последствиям, заявил в кулуарах встречи спикеров парламентов Евразии в Сеуле председателю Национального собрания Армении Ара Баблояну спикер иранского парламента Али Лариджани.

26 июня в Сеуле открылась 2-я ежегодная встреча спикеров парламентов стран Евразии. Мероприятие, на котором парламентские лидеры из 25 стран обсуждают пути дальнейшего сотрудничества для евразийского процветания, завершится 28 июня.

Иранский политик особо подчеркнул необходимость урегулирования проблем между Арменией и Азербайджаном без внешнего вмешательства.

Спикер иранского парламента в очередной раз подтвердил готовность Тегерана к расширению сотрудничества с Ереваном в сферах энергетики, транзита и транспорта. В этом свете, он отметил необходимость скорейшей реализации соглашений по строительству электростанций и линий электропередач Армения-Иран.

Лариджани также подчеркнул необходимость создания рабочей группы для реализации соглашения об обеззараживании приграничной реки Аракс.