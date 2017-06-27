Вторник, 27 Июня 2017 19:46

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Соглашение о создании Объединенной группировки войск России и Армении.

Согласно информации размещенной в электронной базе данных ГД, представителем президента при рассмотрении этого законопроекта в российском парламенте назначен замминистра обороны РФ Николай Панков.

Соглашение было подписано Москве в ноябре 2016 года и предполагает создание объединенной армяно-российской войсковой группировки с целью обеспечения адекватного реагирования на вооруженное нападение и другие вызовы безопасности сторон.

В мирное время командующий группировки будет находиться в подчинении Главного штаба ВС Армении. В случае вооруженного конфликта возможно переподчинение Южному военному округу России. Директивы оперативного управления будут вырабатываться совместно, а материально-техническое обеспечение своих войск каждая сторона намерена осуществлять самостоятельно.