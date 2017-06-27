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 Вторник, 27 Июня 2017 19:45

Марианна Мкртчян

Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном

Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном

АрмИнфо. Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном.Как сообщает издание Аnfturkce, цель Интегрированной системы безопасности - защита от курдских повстанцев. Издание пишет, что Анкара завершила строительство стены на границе с Сирией  и теперь намеревается построить аналогичные на границе с Арменией и Ираном.

<Министерство обороны Турции намеревается начать строительство аналогичных стен, оснащенных колючей проволокой и системой ночного видения на границах с Арменией и Ираном.  Сейчас в ведомстве изучают этот вопрос, осуществляется изучение местности -  стену планируется построить в приграничных Игдире, Карсе и Ардагане>, - отмечает источник.

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