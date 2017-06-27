Вторник, 27 Июня 2017 19:45

АрмИнфо. Турция планирует построить стену на границе с Арменией и Ираном.Как сообщает издание Аnfturkce, цель Интегрированной системы безопасности - защита от курдских повстанцев. Издание пишет, что Анкара завершила строительство стены на границе с Сирией и теперь намеревается построить аналогичные на границе с Арменией и Ираном.

<Министерство обороны Турции намеревается начать строительство аналогичных стен, оснащенных колючей проволокой и системой ночного видения на границах с Арменией и Ираном. Сейчас в ведомстве изучают этот вопрос, осуществляется изучение местности - стену планируется построить в приграничных Игдире, Карсе и Ардагане>, - отмечает источник.