Понедельник, 26 Июня 2017 15:15

АрмИнфо.Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин выступил с лекцией перед участниками курса переподготовки в области маркетинга и связей с общественностью, проходящего в Лаборатории дистанционного обучения Ереванского государственного университета.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, глава компании прочитал лекцию по теме <Принятие стратегических решений>, представив аудитории, каким образом следует изучить ситуацию, какие обстоятельства нужно учесть и как избежать наиболее часто встречающихся ошибок, чтобы принять правильное стратегическое решение.

Согласно источнику, на мероприятии присутствовали более 30 слушателей, в том числе преподаватели ЕГУ, руководство Лаборатории дистанционного обучения, студенты, журналисты, специалисты в области маркетинга и связей с общественностью.

<В наше время принятие продуманных и правильных решений является залогом успеха, как в бизнесе, так и в повседневной жизни. А для таких крупных компаний как Beeline - это главное условие развития. Именно поэтому я считаю, что изучение данной темы поможет специалистам, проходящим переподготовку в сфере маркетинга и связей с общественностью в их нынешней и дальнейшей деятельности и изменит их жизнь к лучшему>, - сказал Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин.

Со своей стороны руководитель Лаборатории дистанционного обучения факультета Социологии Ереванского государственного университета Арташес Хуршудян подчеркнул: <Для наших студентов это хорошая возможность послушать одного из опытных и грамотных специалистов сферы - директора Beeline Андрея Пятахина. Лаборатория придает значимость подобным мероприятиям, поскольку студентам предоставляется возможность получить актуальные знания, а также сформировать для себя образ талантливого и успешного специалиста. Иначе говоря, они на практике знакомятся с качествами признанных специалистов, их образом мыслей и моделью поведения. Я особенно ценю обеспечение непрерывности нашего сотрудничества с Beeline, а также возможности проведения совместных учебных программ>.

Отметим, что факультет Социологии Ереванского государственного университета первым ввел в Армении систему дистанционного обучения в форматах off-line и on-line. Благодаря современным программам дистанционного обучения Лаборатории всем желающим предоставляется возможность стать специалистами в области связей с общественностью, маркетинга, управления человеческими ресурсами, социальной работы, социальной педагогики, социологии, экономики и т. д.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".