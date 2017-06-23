Пятница, 23 Июня 2017 17:55

АрмИнфо.Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который упрощает правила найма иностранцев на сезонные работы в Польше.

Как сообщается на официальном сайте Сейма, целью законопроекта является адаптация национального законодательства Польши к директиве Евросоюза про условия въезда и проживания граждан третьих стран (не стран-членов ЕС) для трудоустройства на сезонную работу. <Закон касается граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда. Изменения в законе предусматривают, что кроме разрешения на работу, которые выдает воеводство на период до трех лет, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будет выдавать староста>, - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что содержание закона предусматривает создание реестра работы иностранцев, который будет содержать информацию про разрешение на работу. Законом предусмотрен платеж (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя про намерение взять на работу иностранцев.

Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что оно было составлено в корыстных целях или будет использовано иностранцем для других целей.