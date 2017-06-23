Пятница, 23 Июня 2017 17:53

АрмИнфо.Международный IT-эксперт Михаил Кашкин провел в Beеline Armenia мастер-класс по одному из наиболее востребованных на сегодняшний день языков программирования Python.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе комапнии, при помощи разработчика из компании Monitis Левона Егиазаряна он представил

армянским программистам историю создания языка Python, его основные функции, сферы и способы применения. Кроме представителей Beeline в мастер-классе участвовали сотрудники компаний Masys information systems, Ziltech и Fifth.

<Сфера IT - одна из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день в мире. И для ее специалистов очень важно идти в ногу со временем, не отставать от новых тенденций и наработок, что важно не только для их профессионального развития, но и для общего прогресса Армении. Именно этой сфере Beeline придает особое значение, и в первую очередь вопросам, касающимся обучения программистов. Уверен, этот мастер-класс вдохновит армянских разработчиков на новые достижения и поможет изменить жизнь к лучшему>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что за 16 лет работы с языком программирования Python

Михаил Кашкин сотрудничал с Google и другими ведущими компаниями США из списка Fortune 500, а также с правительственными организациями Европы, США, Таиланда, России, Армении и Украины. Python на сегодняшний день является одним из самых популярных языков программирования в мире. Благодаря высокой читаемости и мощности Python широко используется при разработке веб-сайтов, анализе данных и машинном обучении.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".