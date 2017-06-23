Пятница, 23 Июня 2017 17:39

АрмИнфо. Viva Cell-MTS продолжает работы по расширению и повышению эффективности своей сети для обеспечения более высокой скорости услуг по передаче данных и повышения качества голосовых услуг в Ереване и областях Армении. Так, к 2020 году Viva Cell-MTS намерена обеспечить доступ к сети 4G+(LTE Advanced) 80-90% населения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в 2018-2020гг компания предусматривает сдать в эксплуатацию новую группу главных станций, а также увеличить пропускную способность действующей сети посредством модернизации сетевой инфраструктуры и оборудования. Между тем, к концу 2018 года компания планирует обеспечить доступ к сети 4G+(LTE Advanced) 64% населения, к которой сегодня имеют доступ 52,4%. Предусмотрено внедрение сети не только во всех городах Армении, но также в крупных селах, общинах и на автодорогах, имеющих важное значение для торговли.

<Учитывая глобальные тенденции технологического развития, компания регулярно комплексно модернизирует мобильную сеть, включая широкомасштабные работы по преобразованию инфраструктуры. 2018 год для нашей компании ознаменуется стартом нового этапа модернизации, в результате которой мы будем иметь новую качественную мобильную телефонную связь>, - сказал гендиректор Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.