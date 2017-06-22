Четверг, 22 Июня 2017 14:31

АрмИнфо..Beeline регулярно проводит День Клиента в своих офисах продаж - в этот раз 21 июня непосредственное общение руководящего состава и свыше 50 сотрудников различных подразделений с клиентами также было нацелено на повышение качества обслуживания, улучшение и упрощение услуг.

Как пояснили в пресс-службе компании, руководящий состав ознакомил клиентов с предоплатным и постоплатным тарифным пакетом "Смарт", в составе которого, наряду с 10000 минутами разговорного времени внутри сети и 350 минутами на другие сети (РА, США, Россия и Канада), до 12ГБ интернета, есть приложение BeeTV с возможностью просматривать до 100 телеканалов.

"Каждый день и каждый час нашей работы с клиентами нацелены на то, чтобы предоставляемые услуги были для них более понятными и удобными, наряду с чем каждому оказывается индивидуальный подход. День Клиента в Beeline - это очередная эффективная акция, в рамках которой мы знакомим клиентов с текущими услугами, взамен при общении с каждым из них получая ценные советы и предложения по интересующим вопросам. Да, пока есть нюансы, нуждающиеся в улучшении, в направлении чего мы работаем непрерывно, поскольку нацелены стать самым клиентоориентированным оператором на рынке", - подчеркнул генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Согласно источнику, мобильное приложение BeeTV действует без интернет- тарификации и доступно на всей территории Армении. Это приложение можно скачать из Play Market или AppStore, вписав логин и пароль. Новые подписчики получат SMS- сообщение с кодом и паролем, а действующим подписчикам для получения данных входа нужно лишь набрать 818#. С дополнительной информацией о тарифном пакете "Смарт" можно ознакомиться на сайте www.beeline.am, или отправить сообщение на фейсбуковую официальную страницу Beeline Armenia, или позвонить на бесплатный номер 0611, или в офисе Beeline: https://beeline.am/customers/support/offices?ot=&oid=&ln=44.74336<=40.39596&z=8&

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".