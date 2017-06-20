Вторник, 20 Июня 2017 14:38

АрмИнфо.<Я понимаю, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом имеет важное значение для всех армян>,- заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский 20 июня на пресс- конференции в Ереване.

<Я тут не так давно в одной из газет столкнулся со статьей, где говорится, что армяне безразличны к вопросу о либерализации визового режима. Я с улыбкой отношусь к подобным высказываниям, так как это заявление, и сообщения в СМИ демонстрируют, что перспективы либерализации визового режима вызывают напряжение у некоторых людей>,

- сказал посол. При этом он воспользовался случаем и поздравил украинцев и грузин за их храбрость, которые приняли правильное решение в 2013 году и сейчас пожинают плоды, то есть могут беспрепятственно путешествовать в Европу.

Он отметил, что, безусловно, существуют некоторые логистические проблемы, несмотря на многокилометровые очереди, люди получил право свободного передвижения, путешествия в Европу. <Я верю, что опыт Грузии и Украины будет положительным и станет полезным для Армении>,

- сказал Свиталський, при этом он призвал запастись терпением. Посол заметил, что этот вопрос обсуждался и в ходе рабочих встреч двух сторон в Брюсселе, и общие впечатления переговорщиков положительные. <Но мы должны понимать, что это не произойдет завтра или послезавтра, или в ближайшие месяцы, что нужно терпение. Но вместе с тем, хочу подчеркнуть, что вопрос продолжает оставаться на повестке. Но это тот вопрос, который должны обсуждать армяне, готовиться к этому диалогу. Опыт Грузии и Украины показывает, что для приближения к либерализации визового режима, страна должна принять серьезные законодательные изменения. Этот тот вопрос, который должны обсудить армяне, задаться вопросом не пришло ли время подготовить законодательную базу для перехода к диалогу о либерализации визового режима. Если вы хотите начать диалог, то должны начать законодательные изменения. Выполните домашнее задание, подготовьте законы, примите их, так как это все равно придется сделать>, - сказал Свитальский и при этом добавил, что поддерживает либерализацию визового режима.

Он сказал, что является одним из сторонником идеи <Европа без виз>, а Армения является частью этой Европы. <Я верю, что, несмотря на существующие сложности, это реально. Следовательно, армяне готовьтесь, не теряйте надежды и будьте терпеливы>, - сказал Свитальский.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян неоднократно подчеркивал необходимость начала диалога о реализации второго этапа либерализации визового режима между Арменией и ЕС, однако данный вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки.