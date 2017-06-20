Вторник, 20 Июня 2017 14:15

АрмИнфо."За последние несколько лет Армения приняла большое количество беженцев из Сирии, Ирака, Ирана, с Украины, а также из стран Африки. Только из Сирии в Армению переехали 22.000 беженцев, заявил на пресс- конференции верховный комиссар ООН по делам беженцев в Армении Кристофер Бирвирт.

Он отметил, что в прошлом году около 300 семей из Сирии переехали в Армению и около 100 семей в этом году. <Конечно, после освобождения Алеппо число беженцев уменьшилось, но сейчас находиться там все равно опасно. Из 22.000 беженцев, по данным Министерства диаспоры 17.000 остались в Армении, а по данным ООН 15.000. Многие семьи перебрались в США, Канаду и страны Персидского залива. Однако, большинство осталось в Армении>,- отметил Бирвирт, добавив, что около 10-15 семей вернулись в Алеппо. Среди тех, кто вернулся, есть врачи, которые посчитали, что их помощь сейчас нужнее в Сирии.

Он также сообщил, что после прошлогодней апрельской войны в зоне карабахского конфликта из Арцаха в Армению переехали 2000 человек. Как заметил Бирвирт, в силу того, что армяне, исходя из исторических обстоятельств, были вынуждены часто мигрировать, в Армении беженцев очень хорошо принимают и не только правительство, но и общество.

<Многие студенты получили возможность окончить учебу, многие беженцы нашли себе работу. Сирийские армяне во многом поменяли атмосферу в Ереване", - отметил эксперт. Бирвирт также заявил, что правительство Армении по мере возможности, помогает беженцам, сейчас выдаются очень <удобные> кредиты для малого и среднего бизнеса.

Однако он заметил, при приеме беженцев в Армении очень остро встает вопрос жилищного обеспечения, в силу чего многие беженцы покидают

республику.

В числе проблем эксперт также указал на строгость законов страны в случае незаконного пересечения госграницы. По его словам, армянское законодательство в подобных случаях предусматривает очень тяжелое наказание. В качестве примера он привел случай троих афганцев, которые были приговорены к 3 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы Армении. "Ни в одной европейской стране нет такого сурового наказания за нелегальное пересечение границы. Это нарушение прав беженцев. Однако, мы надеемся, что правительство Армении учтет международный опыт и изменит форму наказания", - заключил Бирвирт.

Отметим, что 20 июня является международным днем беженцев. В прошлом году в ООН обратилось 65 миллион беженцев. В 2016 году число беженцев резко возросло. Больше всего беженцев было из Сирии, Афганистана, Южного Судана и Судана. Наибольшее количество беженцев приняли Турция, Пакистан, Ливан и Иран. Каждым вторым беженцем является ребенок. В этом году исполняется 25 лет, как отдел ООН по делам беженцев работает в Армении. Отдел предоставляет гуманитарную, юридическую, медицинскую помощь, улучшает условия убежищ, а также помогает людям с интеграцией в новое общество.