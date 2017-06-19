Понедельник, 19 Июня 2017 19:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 36, 38, 40, 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62 на ул.Оганова, 176 на ул.Башинджагяна, 1, 5, 7 улицы на 1-ом переулке Башинджагяна, 33, 35, 37 на ул.Андраника, собственные дома 21, 44-52, 58, 60, 72, 215, 217, 219, 221 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, 15-76 на 2-ом переулке Вормнадирнери, жилые дома 4/1, 24, 31А, 33, 36Б, 36Г, 37, 40, 40Б на просп.Тиграна Мец, собственные дома 13, 25 и жилой дом 26 на просп.Аршакуняц, все собственные дома на 1-ом переулке и 1, 3-43, 49А на 2- ом переулке Аршакунянц, 4-36 на ул.Мурацан, 3-33 на ул.Некрасова, 9-33 на ул.Суворова, 25-43 и жилой дом 13 на ул.Сасунци Давида, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 36, 38, 77-106 на 26-ой улице, 1-57 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 1-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35- ой улице, 17-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице, собственные дома 12-ой улице Вардашена, 4 на ул.Горветка, 1-58 на ул.Челюскинцинери, 10-15 на 1-ом переулке, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 36, 36Б на ул.Нар-Дос, 17-49 на ул.Кристофоры, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16, на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, 6, 10, 13 на ул.Хахах Дони,14 на ул.Эребуни;

10:30-16:30 во 2-ом массиве Нор-Норка жилые дома 2, 2/1, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1 на ул.Тотовенца и прилегающие к ним общественные

абоненты, а также 7, 7а на ул.Ханджяна с прилегающими общественными

абонентами, в Сари Таге частично 17-24 улицы и прилегающие

общественные абоненты, жилые дома 3/2, 5/1 на ул.Абовяна, 19, 21,

21/1, 21/4 на ул.Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на ул.Теряна с

прилегающими общественными абонентами, 15, 15а, 21, 21/3 на

ул.Пушкина с прилегающими общественными абонентами, 48 на ул.Арами и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 85, 89 прилегающие общественные абоненты, 26, 30, 32 на ул.Киевяна и прилегающие общественные абоненты, 24, 25, 26 на ул.А.Хачатряна и прилегающие общественные абоненты, 6/1, 6/2,

6/3, 6/4, 6/5, 6/6 и прилегающие общественные абоненты,

11:00-15:00 собственные дома 36-59 на ул.Кристофоры, 33-81 на ул.Ростоми;

в Арагацотнийском марзе:

11:00-17:00 села Гетап, Талин, Арагатсаван;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Воскетап, Авшар, в городе Веди жилые дома 26/3, 26/4, 26/4А, 26/5, 26/6, 26/10, 26/12 на ул.Касяна;

10:00-14:00 частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично села Мхчян и Араксаван;

12:00-14:00 села Паруйр Севак, Тигранашен, Армаш и прилегающие к ним общественные абоненты;

14:00-16:00 в городе Веди частично улица Комитаса;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 село Сараван;

11:00-16:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 село Кахси, в городе Раздане кварталы Кочор, Арав-Аревмтян, улицы Чаренца, Костаняна, Шинаранери, Ацагорцнери, Раффи, М.Саряна, Саят-Нова, Сасунци Давида, Ханджяна, компании "Шираз Степанян", "Баграв", завод "Двин", Тонратун "Ахта", бензозаправочная в Кахси, компания "Едик Енокян", станции сотовых операторов "ВиваСел МТС" и "Арментел";

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Мгер Мкртчян", частично квартал

"Х.Абовян", в селе Арамус территории, прилегающие к школе;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 село Ттуджур, частично город Чамбарак, станции сотовых операторов "ВиваСел МТС" и "Арментел";

11:00-14:00 в городе Варденисе улицы Ереваняна, Тер-Габриеляна, Ачаряна, Мравяна, Шаумяна, Комитаса, В.Мамиконяна, Камо, Спандаряна, частично улица В.Амбарцумяна, компания "Армения-ВТБ банк", "Акба-Кредит-Агриколь банк", Центры обслуживания абонентов "ВиваСел-МТС" и "Юком", станция сотового оператора "ВиваСел МТС", газозаправочные "Ирина-Иннеса", ООО "Виола",

11:00-16:00 села Гегаркуник, Ланджагбюр, Сарухан, Кармиргюх, Гандзак, Тсахкашен, в городе Гавар частично квартал Ацарат, станции сотовых операторов "ВиваСел МТС", "Арментел" и "Юком";

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 в городе Гюмри улица Манушяна, Роддом с прилегающими территориями, бывший Электроприборный завод с прилегающими территориями,

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 села Артсни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 в городе Дилижане Монастырь "Агартсин".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.