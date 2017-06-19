Понедельник, 19 Июня 2017 18:32

АрмИнфо.ACBA Credit-Agricole Bank представил на третьей ежегодной банковской конференции в странах Южного Кавказа и Центральной Азии - Caucasus SME Banking Club Conference-2017 в Тбилиси запущенные с 2013 года нефинансовые банковские продукты. В частности, проведение для субъектов МСБ бесплатных бизнес-семинаров, и предоставление наработанного за этот период лучшего опыта. Об этом говорится в официальном сообщении Банка.

<Многие начинающие предприниматели из-за нехватки знаний и навыков, часто не выдерживают конкуренцию и выходят с рынка. Тот факт, что Банк руководствуется лозунгом быть стабильным и надежным партнером, сподвигло нас переосмыслить свои отношения с клиентами. Мы уверены, что основной залог успеха и продвижения основан на стабильных, долгосрочных и доверительных партнерских отношениях. И все это возможно при наличии грамотных бизнес-отношений. Для преодоления препятствий Банк выбрал путь предоставления своим партнерам дополнительных знаний и наработанного опыта>, - заявил руководитель отдела маркетинга и развития Банка ACBA Credit-Agricole Арсен Меликян.

Согласно источнику, в конферецнии приняли участие представители финансовых систем Армении, Украины, Грузии, Беларуси, России и Казахстана.

Напомним, что с 2014 года ACBA-Credit Agricole Bank первым в Армении стал проводить для своих клиентов-руководителей МСБ регулярные бесплатные бизнес-семинары. С 2015 года доступ на эти семинары был открыт и всем остальным желающим - руководителям МСБ, не являющимся клиентами Банка ACBA-Credit Agricole. Формат бизнес-семинаров позволяет не только получить теоретические и практические знания, но и является площадкой для обмена опытом и установления новых партнерских отношений.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, в кредитном портфеле Банка ACBA-Credit Agricole на долю МСБ приходится свыше 19% или $77.5 млн (37.5 млрд драмов) с годовым ростом на 5%, а только за I квартал с.г. на 7,2%. В суммарных же вложениям банков в эту сферу доля Банка ACBA-Credit Agricole превышает 6%. ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. С сентября 2006 года мажоритарным акционером банка выступает крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, наряду с которыми в капитале присутствуют 10 региональных Союзов крестьянской взаимопомощи (СКВ). По охвату филиальной сети банк входит в TOP- 5, а по числу региональных филиалов удерживается 3-я позиция. По основным балансовым показателям ACBA-Credit Agricole Bank удерживает позиции в TOP-5.