Понедельник, 19 Июня 2017 18:08

АрмИнфо. Сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Ричард Хогланд (США), Стефан Висконти (Франция) выступили с совместным заявлением по итогам визита в регион.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, в ходе визита посредников сопровождал Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. <Главная цель визита сопредседателей в регион - обсудить позицию сторон касательно следующих шагов, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, после трехсторонней встречи на уровне глав МИД в Москве (28 апреля), а также ознакомится с общей ситуацией в зоне конфликта>, - говорится в сообщении посредников.

Сопредседатели отмечают, что провели встречи с руководством Армении и Азербайджана, а также де-факто властями Нагорного Карабаха. <Посредники также посетили ряд территорий вокруг Нагорного Карабаха, включая районы Зангелан, Кубатлу, Лачин и Кельбаджар, а также в Баку встретились с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха. На своих переговорах в Баку сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавними нарушениями режима прекращения огня, которые произошли в канун их визита в регион и приведшие к очередным жертвам на линии соприкосновения войск.

Посредники призвали руководство Азербайджана избегать дальнейшей эскалации ситуации. С таким же посланием посредники обратились к руководству Армении и де-факто властям Нагорного Карабаха. Они рекомендовали сторонам изучить меры, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской госгранице>, - говорится в распространенном заявлении. В тоже время подчеркивается, что в Ереване и Баку посредники призвали стороны начать переговоры по существу, добросовестно и при наличии политической воли. По их убеждению, это единственный путь достижения прочного мира для жителей региона, нуждающихся и ожидающих прогресса в урегулировании конфликта.

<Президенты выразили намерение возобновить политический диалог с целью нахождения компромисса по наиболее спорным вопросам урегулирования. Сопредседатели 3 июля отправятся в Вену, чтобы проинформировать членов Минской группы об итогах визита. Они также планируют вскоре встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, для обсуждения условий предстоящей работы>, - говорится в заявлении посредников.